Związki gwiazd od lat wzbudzają wielkie zainteresowanie. O kłótniach, rozstaniach i powrotach sław rozpisuje się zarówno polska, jak i zagraniczna prasa. Wielbiciele sław są ciekawi, z kim obecnie spotykają się ich idole i śledzą każdy ich ruch. Powstały nawet rankingi ulubionych par Amerykanów. Jak sądzicie, kto za oceanem wzbudza największy entuzjazm?

Najgorętsze związki gwiazd

Jedna z firm zajmująca się pozyskiwaniem danych, na podstawie wyszukiwań w internecie, stworzyła listę ulubionych amerykańskich par. Niektóre sławy wciąż są razem, inne już dawno się rozstały, ale do tej pory wzbudzają wielkie emocje i zapisały się złotymi zgłoskami w popkulturze.

16. Kim Kardashian i Kanye West - są małżeństwem i doczekali się czwórki dzieci. Niestety w ostatnim czasie sporo mówi się o rozwodzie pary. Przyczynić miała się do tego wypowiedź rapera, w której publicznie skrytykował rodzinę żony, a także opowiedział o planach aborcji ich pierwszego dziecka.

Kim Kardashian, Kanye West

15. Tim McGraw i Faith Hill - stanęli na ślubnym kobiercu w 1996 roku. Połączyła ich miłość do muzyki, która trwa po dziś dzień. Mają trójkę dzieci.

Faith Hill i Tim McGraw

14. Bradley Cooper i Irina Shayk - uchodzili za jedną z najgorętszych par show-biznesu. Przystojny aktor i piękna modelka tworzyli na pozór szczęśliwy związek i nic nie wskazywało na to, by miało się to zmienić. Niestety rozstali się w czerwcu 2019 roku.

Bradley Cooper i Irina Shayk

13. Beyoncé i Jay-Z - w ich związku nie brakowało zawirowań, a wszystko przez zdrady, których dopuścił się raper. Mimo to przetrwali kryzys i wciąż są razem. Mają trójkę dzieci.

12. Brad Pitt i Angelina Jolie - rozwód tej pary z pewnością przejdzie do historii popkultury. Po dwóch latach długiego procesu sądowego ''Brangelina'' przestała istnieć. Mimo to byli małżonkowie utrzymują przyjazne stosunki ze względu na dzieci. Nie od razu udało im się jednak osiągnąć kompromis.

Angelina Jolie i Brad Pitt

11. Eva Mendes i Ryan Gosling - aktorska para od lat wzbudza wiele emocji. Mogliśmy ich podziwiać razem na wspólnym ekranie i okazuje się, że filmowe uczucie przerodziło się w prawdziwą miłość. Wychowują wspólnie dwójkę dzieci.

Ryan Gosling i Eva Mendes

10. Księżna Kate i Książę Harry - ślub królewskiej pary odbył się 29 kwietnia 2011 w Opactwie Westminsterskim i był jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku. Od tamtej pory para jest bacznie obserwowana przez media. Doczekali się trójki dzieci, chociaż nie cichną plotki o tym, że wkrótce ich rodzina znów się powiększy.

Księżna Kate i ksiażę William

9. Jennifer Lopez i Alex Rodriguez - ich związek od początku wzbudzał wiele emocji. Oboje są piękni, bogaci, a co najważniejsze - zakochani w sobie do szaleństwa. Zaręczyli się w marcu 2019 roku, a ich ślub zbliża się wielkimi krokami.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez



8. Selena Gomez i Justin Bieber - mimo młodego wieku tworzyli jedną z piękniejszych par w show-biznesie. Ich relacja była wystawiona na światło dzienne, a ich rozstanie w 2014 roku odbiło się szerokim echem w mediach. Później kilkukrotnie wracali jeszcze do siebie.

Selena Gomez, Justin Bieber

7. Mila Kunis i Ashton Kutcher - poznali się jeszcze w 1998 roku na planie serialu ''Różowe lata siedemdziesiąte''. Jednak na związek musieli trochę poczekać. Zaczęli być razem w 2012 roku, a na ślubnym kobiercu stanęli trzy lata później. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci.

Mila Kunis i Ashton Kutcher

6. Joe Jonas i Sophie Turner - zaczęli spotykać się w listopadzie 2016 roku. W 2017 muzyk oświadczył się pięknej aktorce, a rok później powiedzieli sobie sakramentalne ''tak''. Niedawno na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko.

Joe Jonas i Sophie Turner

5. Justin Bieber i Hailey Bieber - są małżeństwem od września 2018 roku, a wiele na temat ich związku możemy zobaczyć na kanale Justina na YouTube.

4. Blake Lively i Ryan Reynolds stanęli na ślubnym kobiercu w 2012 roku i uznawani są za jedną z najgorętszych par show-biznesu. Doczekali się trójki dzieci.

3. Meghan Markle i książę Harry - w rankingu nie mogło zabraknąć najbardziej niepokornej pary. Niedawno zrzekli się królewskich tytułów i wraz ze swoim synem, Archie'm, zamieszkali w Los Angeles.

Meghan Markle, książę Harry

2. Jennifer Aninston i Brad Pitt - aktor rozkochał w sobie połowę Hollywood. O jego związku z Jennifer było głośno na początku 2000 roku. Wtedy para wzięła ślub, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Powodem miała być... Angelina Jolie. Mimo wszystko byli małżonkowie nie żywią do siebie urazy.

1. Kylie Jenner i Travis Scott rozstali się w 2019 roku po prawie dwóch latach związku. Mimo to wciąż są numerem jeden wśród najpopularniejszych amerykańskich par. Kto wie, może jeszcze kiedyś ich losy znów się splotą? W końcu mają wspólne dziecko.

Kylie Jenner i Travis Scott