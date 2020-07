Naga Blanka Lipińska pozuje przed obiektywem Barona. Internauci: Miłość dodaje blasku kobiecie

Od kilku dni Blanka Lipińska razem z ukochanym Baronem wypoczywają w słonecznej Grecji. Para codziennie chwali się nowymi zdjęciami i nagraniami. Co więcej, właśnie w tym malowniczym miejscu celebrytka obchodziła swoje 35. urodziny. Internauci doszukiwali się już pierścionka zaręczynowego albo oznak ciąży, jednak wszystkie plotki zostały szybko zdementowane przez celebrytkę. Mimo to Blanka nie przestała zasypywać fanów nowymi ujęciami, a jej ostatnie zdjęcie wzbudziło niemałe emocje. Autorka erotyków pozowała nago przed obiektywem Barona.

Blanka Lipińska pozuje nago na wakacjach

Na zamieszczonym zdjęciu Blanka relaksuje się na leżaku, trzymając w ręku kieliszek. Dłonie i nogi ułożyła tak, aby nic nie było widać. Jednak uważnym internautom nic nie umknie. Zauważyli, że celebrytka jest naga, ale jedno trzeba przyznać, Baron umie robić dobre zdjęcia.

Miejsce absolutnie magiczne - napisała Blanka.

Pod zamieszczonym postem pojawiło się wiele komentarzy, pochlebnych słów i komplementów.

Trywialnie mówi się, że miłość dodaje blasku kobiecie, ale tutaj ta banalność nabiera sensu. Serio wyglądasz wyjątkowo.

Ślicznie Blanka! - czytamy w komentarzach.

Wyjazd do Grecji dla Blanki i Barona jest pierwszym wspólnym wypadem. Nic więc dziwnego, że celebrują każdą wspólną chwilę, a powodów do świętowania mają wiele. Jak wiecie, Blanka właśnie tam świętowała urodziny, ale do dziś nie chce zdradzić, jaki prezent dostała od ukochanego. Wiemy tylko, że nie był to jeden podarunek i że może kiedyś zdradzą, jakie były te wyjątkowe prezenty.

My czekamy na to z niecierpliwością.