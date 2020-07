Dla Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza to był ważny tydzień. Piosenkarka otrzymała aż cztery nominacje do nagród EMMY za fenomenalny występ na tegorocznym Super Bowl, zaś Alex Rodriguez świętował urodziny.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez wymieniają czułości

Z okazji 45. urodzin Alexa para wybrała się na pole golfowe. Zachowali wszelkie niezbędne środki ostrożności - Jennifer i jej narzeczony na twarze założyli gustowne maseczki (JLo swoją dopasowała kolorem do całego stroju). W chwilach, kiedy zostawali zupełnie sami, nie szczędzili sobie czułości. Ich amory uwiecznili wszędobylscy paparazzi.

JLo postawiła na seksowną, błękitną sukienkę koszulową, która kończyła się odrobinę za pośladkami. Do tego wybrała białe sneakersy Nike i dopasowaną do stroju maseczkę ochronną. Sama nie zaliczyła ani jednego uderzenia, ale towarzyszyła swojemu narzeczonemu, przechadzając się z nim lub czekając w golfowym meleksie. Alex Rodriguez uznał, że najlepszym strojem w upalny dzień na polu golfowym będą długie spodnie (trochę mu współczujemy) i biała koszulka polo z krótkimi rękawami. Choć tyle dobrego, że nie ugotował się do końca.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez na polu golfowym Fot. EASTNEWS

Jennifer Lopez na pole golfowe zabrała niezbędny gadżet każdej kobiety, czyli torebkę. I to nie byle jaką, bo to słynna "birkinka", którą również możecie sobie kupić, jeśli macie wolny milion złotych. Dodajmy, że w środku zmieści się portfel, telefon i niewiele więcej. Ten konkretny model, który JLo trzyma w dłoni, wykonano ze skóry krokodyla nilowego (oczywiście ręcznie), wysadzono diamentami i dodano nieco złota, żeby było jeszcze bardziej "na bogato". Takie cacko potrafi kosztować ponad 350 tysięcy dolarów. Jak widać, sprawdza się nawet na polu golfowym.