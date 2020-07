Ed Sheeran jest jedną z największych gwiazd muzyki. Każdy jego singiel podbija listy przebojów, a bilety na jego koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Piosenkarz został wielokrotnie doceniony przez branżę muzyczną. Ma na swoim koncie statuetki najważniejszych nagród, w tym Grammy. Okazuje się, że sława została okupiona wieloma problemami. Muzyk w najnowszym wywiadzie przyznał, że zmagał się z wewnętrznymi demonami.

Ed Sheeran udzielił szczerego wywiadu

Ed Sheeran przekonał się, że ciągłe życie w trasie jest bardzo męczące. Muzyk udzielił niedawno obszernego wywiadu Jamesowi Sebastiano Jr. Podczas rozmowy wyznał, że zmaga się z problemami psychicznymi, których doświadczył podczas promocji płyty ''X'' w 2014 i 2015 roku. Z kolei w ramach trasy The Divide Tour w 2018 i 2019 roku zagrał 280 koncertów, co również było bardzo obciążające.

Nie spałem i piłem całą noc, a później spałem w autobusie. Koncertowy bus parkował pod arenami, gdzie spałem przez cały dzień. Potem budziłem się, wychodziłem, występowałem na scenie, piłem i wracałem do autobusu. Nie widziałem słońca być może przez cztery miesiące - wyznał.

Okazuje się, że międzynarodowy sukces ma również ciemne strony. Muzyk przyznał, że początkowo zachłysnął się życiem w trasie, jednak upadek był bolesny. Dodał też, że ma skłonności do używek:

Na początku jest zabawa, rock and roll, ale potem zaczyna się robić smutno - dodał.

Artysta przyznał, że cierpiał na ataki paniki. Nadużywał alkoholu i zmagał się też z kompulsywnym objadaniem. Sporo przytył, co odbiło się z kolei na jego pewności siebie. Na szczęście pomogła mu żona, Cherry Seaborn, którą poślubił w 2019 roku. Przyznał, że to właśnie ona go uratowała. Teraz jest w dużo lepszej kondycji.

Ona bardzo dużo ćwiczy, więc zacząłem z nią biegać. Je zdrowo, dlatego i ja zacząłem. Ona nie pije dużo, więc i ja nie piłem - przyznał.

Obecnie Ed Sheeran ma przerwę w karierze. W sierpniu 2019 roku zakończył trasę The Divide Tour, która była jednym z najbardziej dochodowych muzycznych przedsięwzięć w historii.