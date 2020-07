Syn Edyty Górniak, 16-letni Allan, musiał w życiu zmierzyć się z wieloma trudnościami - przeżył rozwód rodziców i intensywnie relacjonowaną przez media odsiadkę ojca w więzieniu. Mimo to nastolatek stara się prowadzić normalne życie, z dala od blasków fleszy czy kamer. W rozmowie z portalem Fakt, jego sławna mama wyznała, że znalazł sobie pierwszą pracę.

Allan Krupa ma pierwszą pracę

Diwa polskiej sceny muzycznej opowiedziała o pierwszej pracy syna. Allan pracuje w jednej z restauracji w Sopocie.

W tej chwili znalazł sobie pracę nad morzem i robi kawę i roznosi leżaki. To pierwsze jego taka faktyczna, zarobkowa praca - powiedziała Edyta Górniak.

Artystka podkreśla, że jest bardzo dumna z syna i cieszy się, że wybrał taką drogę.

Jest bardzo skupiony na pracy mówił, czego się nauczył i jakich ludzi poznał [...] Jestem szczęśliwa i dumna z niego, że nie idzie na łatwiznę, żeby wyciągnąć rękę do mamy po kaskę, tylko sam ambicjonalnie chciał sobie zarobić.

Edyta Górniak dodała także, że nie zamierza przyjeżdżać do miejsca, gdzie pracuje jej syn. Choć to podobna piękna i urokliwa restauracja, zdaje sobie sprawę, że jej przyjazd może trochę zamieszać.

Nie chcę tam przyjeżdżać, bo on mnie nawet poprosił, jak przyjechałam na wybrzeże, że "mama wiesz co, chyba nikt nie skumał, że jestem twoim synem i mam takie fajne relacje z ludźmi, wiec może lepiej nie przychodź".

Górniak przyznała, że bycie dzieckiem sławnej i znanej osoby z pewnością nie jest łatwe.

Czasem zapominam, że to, że on jest moim synem, rzuca takie jakieś światło czy cień na jego życie. On może mieć poczucie, że ludzie nie do końca mogą być szczerzy albo są interesowni.

Okazuje się, że Allan zbiera na upragnione wakacje, ale to nie pierwsze jego zarobione pieniądze. Rok temu razem ze sławną mamą wystąpił w programie "My Way". Edyta Górniak była bohaterką całej serii, ale zrobiła wszystko, by stacja należycie zapłaciła też jej synowi. Allan Krupa za udział w paru odcinkach zarobił 100 tysięcy złotych. Jak na nastolatka to naprawdę astronomiczna kwota.