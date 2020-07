Brad Pitt mknie na motocyklu do Angeliny Jolie i dzieci. Ale błyskawica!

Brad Pitt i Angelina Jolie dla wielu byli niegdyś przykładnym małżeństwem. Szanowali siebie nawzajem, dobro dzieci stawiali ponad wszystko - to akurat się chyba nie zmieniło, jednak kiedy nastał kryzys, wszystko legło w gruzach. Aktorzy zaczęli publicznie obrzucać się oskarżeniami i krytykować rodzicielskie metody wychowania. Alkoholizm Brada sprowokował Angie do tego, że starała się nawet przez długi czas o wyłączne prawo do opieki nad dziećmi. Sąd nie przystał na jej wnioski i dziś Pitt może odwiedzać swoje pociechy. Zrobił to w tym tygodniu. Do wili byłej żony przyjechał motocyklem.

REKLAMA

POLECAMY: Premiera nowego programu TVN Style. Do prowadzącego zadzwonił sam Brad Pitt. "Myślałem, że robią sobie ze mnie żarty"

Zobacz wideo Ranking najlepszych scen, w których Brad Pitt... je!

Brad Pitt mknie na motocyklu w odwiedziny do dzieci

Paparazzi przyłapali ostatnio aktora pędzącego ulicami Calabasas. Według ustaleń informatorów Daily Mail, Pitt zmierzał do posiadłości Angeliny Jolie na spotkanie z dziećmi.

Brat Pitt East News

W pewnym momencie aktor dostrzegł, że jest śledzony. Na głowie miał kask, na nosie okulary, nie wiemy więc, jakie emocje przedstawiała jego twarz. Możemy domyślać się jedynie, że choć mógł być poirytowany obecnością paparazzi "na ogonie", czuł ekscytację i radość, ponieważ za chwilę miał spotkać się z ukochanymi pociechami.

Brat Pitt East News

Brat i Angelina mają łącznie sześcioro dzieci. Troje z nich (Maddoxa, Paxa i Zaharę) adoptowali, a troje (Shiloh, Knoxa i Vivienne) urodziła aktorka.

ZOBACZ TEŻ: Jennifer Aniston wspomina małżeństwo z Bradem Pittem. Nie było kolorowo. "Wszystko, co ludzie widzieli, to czerwony dywan"