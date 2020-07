Jarosław Bieniuk zabrał dzieci na wakacje. Razem z Oliwią odtworzyli zdjęcie z 2007 roku

Jarosław Bieniuk ponad sześć lat temu został wdowcem. Dokładne w październiku 2014 roku Anna Przybylska zmarła po wielu latach walki z rakiem. Od tamtej pory to były piłkarz zajmuje się trójką ich dzieci. Mimo jego zawirowań wizerunkowych, ten wciąż najwięcej czasu poświęca właśnie swoim pociechom. Kilka dni temu cała rodzina Bieniuków wybrała się na zagraniczne wakacje, które chętnie relacjonują w mediach społecznościowych. Tym razem dumny tata pochwalił się sklejką zdjęć z córką Oliwią. Jedno z nich pochodzi z 2007 roku. Ale wyrosła! Jest nie do poznania.

Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie z córką sprzed lat

Zarówno Jarosław Bieniuk, jak i Oliwia Bieniuk, nie zdradzili na swoich profilach, dokąd wybrali się na wakacje. Mimo to chętnie dzielą się z obserwatorami chwilami spędzanymi w tropikach. Cała rodzinka dużo pływa w basenie i to właśnie tam zostało zrobione zdjęcie, które może zrobić furorę w internecie. Na InstaStories sportowca pojawiła się sklejka zdjęć. Na dole widzimy Oliwię, która przytula się do taty w basenie na obecnych wakacjach, za to na górze możemy zobaczyć fotkę w takiej samej pozie, ale z 2007 roku. Oliwia zmieniła się nie do poznania. Nic dziwnego, w końcu minęło już 13 lat. Zobaczcie zresztą sami.

Jarosław Bieniuk i Oliwia Bieniuk instagram.com@jaretpalmer

Podobna to taty?

