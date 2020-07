Taco Hemingway z okazji urodzin wypuścił nowy singiel. Na okładce najnowszej płyty znalazła się Iga Lis

Taco Hemingway wraca z kolejnym materiałem. W lipcu ubiegłego roku swoją premierę miał krążek "Pocztówka z WWA, lato ’19", który był niewątpliwym hitem wakacji. Utwór "W piątki leżę w wannie" z udziałem Dawida Podsiadło podbijał listy przebojów. Raper podąża za trendem, żeby nie informować o wydaniu płyt w mediach. Czasem jego krążki niespodziewanie ukazują się w sieci. Tym razem Filip Szcześniak zapowiedział, że kolejna płyta ma pojawić się w lipcu. Plany się zmieniły, o czym poinformował na Instagramie.

Taco Hemingway zapowiada nowy materiał

Muzyk we wtorkowy wieczór opublikował na instagramowej relacji informację, że w lipcu nie ukaże się jego nowa płyta. Zapowiedział, że na przełomie sierpnia i września wyda dwa albumy. Dodając zdjęcie w towarzystwie kozy, napisał, że na drugi dzień ogłosi coś jeszcze.

Taco Hemingway screen Instagram/tacohemingway

Filip Szcześniak 29 lipca obchodzi 30. urodziny i z tej okazji podzielił się z fanami utworem zapowiadającym nową płytę. Na YouTubie pojawił się kawałek zatytułowany "Michael Essien Birthday Party". Tytułowy Michael Essien to piłkarz z Ghany. Nie od dzisiaj wiadomo, że Taco to wielki fan futbolu, sam gra też w amatorskiej drużynie. Taco stwierdził, że miał "wenę" i stworzył urodzinową piosenkę.

Sam nie wiem, jak to się stało, ale w zeszłym tygodniu jak grom z jasnego nieba naszła mnie ochota na zrobienie prostej urodzinowej piosenki - napisał Taco Hemingway na Instagramie.

Tekst utworu jest nawiązaniem do sytuacji z 2012 roku, o której opowiedział ówczesny selekcjoner Realu Madryt Jose Mourinho. Ghański piłkarz z okazji swoich 30. urodzin zaprosił nowych kolegów na imprezę urodzinową. Zaproszenie przyjęło zaledwie kilku zawodników Realu.

Selekcjoner musiał pocieszać Michaela, mówiąc, że to nic osobistego. Stwierdził, że nieobecność piłkarzy nie oznaczała niechęci do Essiena. Zawodnicy mieli lepsze rzeczy do roboty i są skoncentrowani na sobie.

Na Instagramie muzyka pojawiły się okładki dwóch płyt, które wkrótce trafią do sprzedaży. Muzyk przyznał, że płyty "Jarmark" i "Europa" powstawały w tym samym czasie, ale znacznie się od siebie różnią.

Ze względu na różny charakter dwóch projektów, zdecydowaliśmy się wydać je osobno i pozostawić słuchaczowi/słuchaczce decyzję, który zechce zakupić - stwierdził Szcześniak.

"JARMARK" trzymał mnie w tematycznych ryzach, zmuszał do skupienia na poruszonym temacie. "EUROPA" dawała mi pole do folgowania, podśpiewywania, ponarzekania i pogderania tak jak robię to dokładnie w tym momencie - wyznał raper.

Tytuły nowych płyt nawiązują do wersu z utworu "Polskie tango", który został wydany tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich. Raper dosadnie komentuje w nim polską rzeczywistość. Szcześniak rapował:

W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmark, a z drugiej Europa.

Gdy przyjrzymy się kolorowej okładce "Jarmarku" możemy dostrzec nie tylko rapera, ale także jego dziewczynę Igę Lis. Prawdopodobnie na tym krążku pojawi się utwór "Polskie tango", który nawiązuje do lat 90. Właśnie w tym stylu jest utrzymana grafika, która pojawi się na okładce nowego albumu Taco.

Taco Hemingway i Iga Lis na okładce 'Jarmarku' Instagram/tacohemingway

Czekamy na kolejne płyty Filipa Szcześniaka. "Jarmark" i "Europa" będą dziesiątym i jedenastym albumem w jego karierze. Jesteście ciekawi nowych numerów od Taco?

