Zdesperowany Patryk Vega promuje film, opisując sceny seksu Królikowskiego. "Nie potrzebował viagry". Uwaga, żenada na maksa

Już we wrześniu na ekranach polskich kin pojawi się nowy film Patryka Vegi. "Pętla" ma ukazać prawdę na temat tzw. afery podkarpackiej. Chodzi o ekskluzywne kluby, które były przykrywką dla domów publicznych, w których zabawiali się znani politycy, sportowcy, celebryci, a nawet duchowni. Scen seksu w produkcji nie brakuje i właśnie o nich reżyser wraz z Antkiem Królikowskim zdecydowali się opowiedzieć w najnowszej reklamie filmu. Reżyser zapowiedź zaserwował nam w swoim stylu. Musi być chyba trochę zdesperowany po tym, jak "Bad Boy" zaliczył najsłabsze otwarcie ze wszystkich jego filmów, bo popis szowinistycznego humoru, jaki nam serwuje, przekracza wszelkie granice. W nagraniu nie brakuje seksizmu i oklepanego humoru.

Patryk Vega opisuje seks Królikowskiego na planie filmu

W filmie "Pętla" sceny seksu mają pojawiać się bardzo często. W wielu z nich będzie uczestniczył bohater grany przez Antka Królikowskiego. W sieci pojawił się materiał promocyjny, w którym aktor z reżyserem rozprawiają właśnie o tych scenach. Jak przyznaje sam roześmiany reżyser, scen było tak wiele, że aktor nie miał nawet czasu przedstawić się partnerkom.

Ilość tych partnerek, jakie mój bohater poznaje, z jakimi się styka i rzeczy, które z nimi wyprawia, jest czymś, czego w życiu prywatnym nie zaznałem i nie chcę zaznawać - tłumaczy Królikowski.

Patryk Vega zapewnia fanów, że Antek bardzo dobrze sobie poradził i to bez viagry. Cóż mamy powiedzieć. Gratulujemy.

Dla uniknięcia wątpliwości, Antek stanął na wysokości zadania i zagrał te dziesięć scen seksu bez viagry. Mam nadzieję, że do czasu premiery "Pętli" Antoni wyjdzie z traumy i będzie miał jeszcze kiedykolwiek ochotę uprawiać seks. Płakał mi, że już nie chce, ale byłem dla niego jak matka i dodawałem mu otuchy... - wspomina Vega.

Patryk Vega przyzwyczaił już nas do swojego niekonwencjonalnego poczucia humoru. Nie spodziewamy się po nim oscarowego dzieła, jednak niesmaczne i seksistowskie teksty, jakie zaoferował nam w najnowszym materiale promocyjnym, są kiepskie, nawet jak na niego. Czy to, co zobaczyliście, zachęciło was do kupna biletu do kina? Nas niestety niekoniecznie.

