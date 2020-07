Zenek Martyniuk wystąpił ostatnio podczas "Wakacyjnej Trasy Dwójki" w Chełmnie. O show króla disco polo zrobiło się niezwykle głośno. Wszystko dlatego, że w pewnym momencie obok niego pojawiła się Edyta Górniak. Diwa porwana muzyką Martyniuka wtargnęła na scenę i zatańczyła u boku wokalisty. Teraz fani obojga muzyków zastanawiają się, czy znów będzie dane im zobaczyć ten duet. Pojawiły się też pytania o to, czy Martyniuk i Górniak wspólnie nagrają jakiś utwór.

REKLAMA

Zenek Martyniuk o współpracy z Edytą Górniak

Edyta Górniak od czasu głośnego występu nie zabrała głosu na temat tego, co myśli na temat show, którego dokonała z Zenkiem Martyniukiem. Wykonawca hitu "Przez twe oczy zielone" był jednak bardziej wylewny. W rozmowie z "Super Expressem" przyznał się, że diwa go zaskoczyła:

To nie było zaplanowane ani wyreżyserowane. Śpiewałem sobie jedną ze swoich piosenek, kiedy nagle zauważyłem, że obok mnie jest Edyta. Poczułem się wyróżniony i naprawdę fajnie to wyszło. Nie przypuszczałem, że stać ją na taki spontaniczny gest. Wcześniej powiedzieliśmy sobie tylko „dzień dobry” na backstage’u i nic więcej - przyznał muzyk.

Czy taki występ ośmielił Martyniuka do zaproponowania Górniak współpracy? Póki co wokalista zespołu Akcent nie odezwał się do artystki w tej sprawie. Wyznał jednak tabloidowi, że nie wyklucza, że kiedyś mógłby nagrać z piosenkarką utwór.

Nie myślałem o tym, ale jestem otwarty na muzyczne eksperymenty. Jakby się pojawiła jakaś ciekawa propozycja i Edyta chciałaby zaśpiewać ze mną w duecie, na pewno bym ją pozytywnie rozpatrzył - powiedział.

Myślicie, że współpraca tych dwoje zaowocowałaby powstaniem wielkiego hitu?