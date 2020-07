Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Beata Tadla jest singielką. O rozstaniu donosił na początku czerwca na Instagramie były partner dziennikarki. 45-latka o wszystkim dowiedziała się z mediów, ale chyba nie ubolewała zbyt długo, bowiem już trzy tygodnie później dała fanom do zrozumienia, że znów jest zakochana. Na jej instagramowej relacji pojawiło się zdjęcie, jak ogląda telewizję - na pierwszym planie dwie pary stóp, damskich i męskich. Mimo wielu zapytań, Beata milczała i nie komentowała plotek. Teraz uznała chyba, że czas skończyć ze spekulacjami i po warszawskim Powiślu paradowała z nowym partnerem. Trzymali się za ręce. Przystojny?

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Tadla o kolegach dziennikarzach: "Nasza branża obfituje w osoby, które nie wiedzą, czym jest kręgosłup moralny"

Beata Tadla pędzi na lunch z nowym partnerem

Paparazzi przyłapali dziennikarkę podczas spaceru z nowym partnerem na warszawskim Powiślu. Beata postawiła na klasyczną stylizację - biały top, czarne spodnie i wysokie szpilki. Jej partner także prezentował się bardzo przyzwoicie. Chyba musi być jakimś biznesmenem, ponieważ miał na sobie kilka tysięcy złotych - spodnie od Dsquared2 (ok. 1,5 tys. zł.), t-shirt od Philipa Pleina (ok. 2,5 tys. zł.) i buty od Alexandra McQueena (ok. 2,1 tys. zł.), które na co dzień noszą chociażby Maryla Rodowicz czy Katarzyna Cichopek.

Beata Tadla z nowym partnerem na mieście Plotek Exclusive

Para wybrała się na lunch do jednej z nadwiślańskich restauracji. W pewnym momencie Tadla dostrzegła paparazzi i uśmiechnęła się do nich. To chyba znaczy, że jest bardzo szczęśliwa i mamy nadzieję, że szczerze zakochana.

Beata Tadla z nowym partnerem na mieście Plotek Exclusive

Czekamy na więcej zdjęć tej pary. Kto wie, może teraz Beata zdecyduje się opublikować romantyczne zdjęcie na Instagramie? Dużo miłości dla nich!

ZOBACZ TEŻ: Beata Tadla skończyła 45 lat. Dziennikarka pokazała, jak świętowała. Fani: Zasługuje pani na wszystko, co najlepsze