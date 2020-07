Tamar Braxton to młodsza siostra Toni Braxton. Kiedyś była znaną piosenkarką, jednak szybko zakończyła karierę wokalną i przeszła do telewizji, gdzie występowała w przeróżnych reality show. Już za dwa dni miała odbyć się premiera jej kolejnego programu, jednak stacja zdecydowała się ją przesunąć ze względu na problemy zdrowotne celebrytki. Ta zmieszała alkohol z narkotykami, przez co trafiła do szpitala.

Tamar Braxton przedawkowała

Portal TMZ poinformował, że celebrytka trafiła do szpitala. Karetkę wezwał jej chłopak David Adefeso. Mężczyzna znalazł ją nieprzytomną w pokoju hotelu Ritz-Carlton w Los Angeles. Tamar Braxton przed hospitalizacją piła alkohol, który połączyła z narkotykami, co skutkowało przedawkowaniem i utratą przytomności.

Chłopak gwiazdy uważa, że zachowanie 43-latki wynikało z jej reakcji na to, jak stacja We TV przedstawiła jej postać w pierwszym odcinku nadchodzącego reality show. Program "Tamar Braxton: Get Ya Life!" miał zadebiutować na szklanym ekranie 30 lipca, jednak władze stacji zdecydowały się przenieść premierę na 10 września. We TV wydało oświadczenie w sprawie przedawkowania celebrytki.

W tej chwili łączymy się z jej fanami, wysyłamy dobre myśli w nadziei, że otrzyma wsparcie i pomoc, której potrzebuje w tym trudnym czasie - czytamy w oświadczeniu.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć powrotu do zdrowia i zerwania z uzależnieniem.