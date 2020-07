Klika lat temu głośno było o tym, że Gerard Depardieu zmienia obywatelstwo i dzięki dekretowi podpisanemu przez Władimira Putina został Rosjaninem. Aktor w ten sposób uciekał przed podatkami - decyzją francuskiego rządu, najbogatsi obywatele mieli płacić aż 75-procentowy podatek. Rosyjskie obywatelstwo z rąk Putina w 2016 roku otrzymał także inny aktor - Steven Seagal, który niejednokrotnie popierał prezydenta Rosji, nazywając go nawet "jednym z największych światowych przywódców, o ile nie największym żyjącym przywódcą". Rok wcześniej rosyjski paszport odebrał bokser Roy Jones Jr. O to by zostać Rosjanką stara się również urugwajska piosenkarka Natalia Oreiro, która szerszej publiczności znana jest dzięki głównej roli w telenoweli "Zbuntowany Anioł"

REKLAMA

Pewnego dnia pojechałam do ambasady (Federacji Rosyjskiej w Argentynie) w różnych sprawach. Tak dużo podróżuję i mam tak wiele więzi z Rosją, że zostałam zapytana, czy może nie chciałabym tego sformalizować. Powiedziałam, że byłby to dla mnie zaszczyt. Złożyłam więc mnóstwo dokumentów, a teraz jest to rozważane - powiedziała Oreiro w rozmowie z rosyjską agencją prasowej TASS.

Teraz do grona gwiazd, które otrzymały nowe obywatelstwo dołączyli Tom Hanks i jego żona Rita Wilson. Małżonkowie zostali Grekami.

Tom Hanks i jego żona otrzymali greckie obywatelstwo

Tom Hanks i Rita Wilson jakiś czas temu zostali honorowymi obywatelami Grecji. Para prężnie działała, by wspomóc Grecję po pożarach, które dotknęły Ateny w 2018 roku. Ponadto Wilson ma greckie pochodzenie i wyznaje prawosławie. To dominujące w Grecji wyznanie przyjął także również Hanks. Małżonkowie cieszą się też posiadłością na greckiej wyspie Antiparos. Wszystko to miało wpływ na to, że Hanks i Wilson doczekali się greckiego obywatelstwa.

Tom Hanks i Rita Wilson odebrali już nawet greckie paszporty. Sami nie pochwalili się tym faktem. Zrobił to za nich premier Grecji, Kyriakos Micotakis, który opublikował na swoim instagramowym koncie zdjęcie, na którym aktorzy trzymają w dłoniach dokumenty świadczące o ich greckim obywatelstwie.

Tom Hanks i Rita Wilson są teraz dumnymi obywatelami Grecji - czytamy wpis polityka pod opublikowaną przez niego fotografią.

Sam Hanks niejednokrotnie zachwycał się Grecją i przyznawał, że to jego ulubione miejsce na ziemi.

Grecja to raj... Byłem w najpiękniejszych miejscach na świecie, żadne z nich nie przewyższa Grecji. Tam ziemia, niebo i woda są dobre dla duszy. To uzdrawiające miejsce. Zwłaszcza, jeśli poddasz się temu bajecznemu greckiemu rozkładowi dnia: spania do południa, bycia na nogach do 3 nad ranem i dyskutowania w tawernie do 3 nad ranem. To najlepszy sposób na życie, jaki można osiągnąć - mówił aktor podczas rozdania Złotych Globów 2020.

Myślicie, że aktor planuje spędzić emeryturę właśnie w Grecji?