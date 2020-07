Małgorzata Rozenek zachwyca się skarpetkami Radzia. Internauci żartują: Test białej rękawiczki zdany

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od przeszło miesiąca cieszą się z obecności nowego członka w rodzinie. Mały Henryczek daje gwiazdorskiej parze wiele radości, a oni sami nie zamierzają tego szczęścia ukrywać - w sieci nie brakuje zdjęć ich najmłodszej pociechy. We wtorek wieczorem na Instagramie "Perfekcyjnej" pojawiło się zdjęcie, na którym chłopiec smacznie śpi, a dumny tatuś czyta przy nim książkę. Uwagę zwracają skarpety byłego bramkarza. Uroczo?

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Tata Małgorzaty Rozenek udzielił wywiadu. Opowiedział, jakim jest dziadkiem. Lekko oberwało się też jego córeczce

Małgorzata Rozenek zachwyca się "tatą Henia" w białych skarpetach

We wtorek na instagramowym profilu Małgorzaty pojawiło się zdjęcie Radosława z Henrykiem.

Tata Henia mówi dobranoc - ekscytowała się dumna Rozenek we wtorek późnym wieczorem.

Fani jednak komentowali w głównej mierze pierwszy plan posta, mianowicie białe skarpetki Majdana. Nie zabrakło aluzji do słynnego tekstu Rozenek z show "Perfekcyjna Pani domu".

Widzę, że test białej rękawiczki zdany.

Bielsze nie będzie!

To musiał być Vizir - śmieszkowali internauci.

Zabawne?

Małgorzata Rozenek - życie prywatne

Małgorzata Rozenek jest dziś jedną z najpopularniejszych gwiazd w kraju. Celebrytka, która niespełna dwa miesiące temu urodziła dziecko, jest na językach wszystkich, a internauci niemalże codziennie mają okazję do podziwiania jej pociechy na nowych zdjęciach. To jednak nie jej jedyny powód do radości. "Perfekcyjna" od ponad 14 lat jest mamą. W 2006 roku na świat przyszedł Stanisław, a cztery lata później Tadeusz. Obaj chłopcy są synami Jacka Rozenka, który był drugim mężem Małgorzaty. Wcześniej związana była z Łukaszem Bukaczewskim, którego poślubiła, studiując.

POLECAMY: Małgorzata Rozenek modeluje sylwetkę w gabinecie kosmetycznym. "Bo szczęściu czasem trzeba pomóc". Eksponuje nie tylko brzuch