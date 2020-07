Victoria Beckham zachwyca się córką. 9-letnia Harper już się maluje i ma zrobiony manicure

Victoria Beckham i jej mąż David Beckham uchodzą za jedną z najbardziej znanych i zgranych par w show-biznesie. Są małżeństwem już od 21 lat i niedawno świętowali kolejną rocznicę. Z tej okazji wyjęli z albumu bardzo stare zdjęcia, które możecie obejrzeć TUTAJ. David i Victoria mają czwórkę dzieci - Brooklyna Josepha, Romeo Jamesa, Cruza Davida oraz Harper Seven. Ostatnio do mediów przedostała się radosna informacja, że najstarszy syn się zaręczył! Szczęśliwi rodzice już wiedzą, co podarują w prezencie młodym nowożeńcom. Jednak nie tylko Brooklyn jest dumą znanej mamy i taty.

Victoria Beckham chwali się Harper

46-latka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie córki. Harper Seven ma już 9 lat i z każdym rokiem jest coraz bardziej podobna do swojej rodzicielki. Na jej twarzy można zauważyć bardzo delikatny makijaż, a jej paznokcie są pomalowane na biały kolor. Harper rozkwita i staje się piękną młodą kobietką. Podobnego zdania jest Victoria.

Wychowywanie silnych kobiet jest równie ważne, jak ich wspieranie - napisała.

Beckham opublikowała tę fotografię nie bez przyczyny. W opisie posta znajduje się również hasztag #WomenSupportingWomen. W ostatnich dniach w mediach społecznościowych rozpoczęła się wyjątkowa akcja skierowana do kobiet. Dziewczyny i kobiety publikują swoje czarno-białe zdjęcia i tym samym dają znać, że wspierają inne kobiety. Akcja ma również na celu wzmocnienie ich pewności siebie.

Pod postem pojawiło się mnóstwo zachwytów pod adresem 9-latki.

Jest śliczna. To twarz szczęśliwej małej dziewczynki, która jest pewna tego, jak bardzo jest kochana i ceniona.

Piękna księżniczka.

Jest oszałamiająca, jak jej rodzice - pisali.

My również zgadzamy się z tymi wypowiedziami! Harper po prostu olśniewa!