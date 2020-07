Już tej jesieni, a dokładnie 3 listopada, Amerykanie wybiorą prezydenta. Jennifer Aniston, Courteney Cox i Lisa Kudrow nagrały razem filmik, który ma na celu zachęcić ich fanów do pójścia na zbliżające się wybory.

"Przyjaciele" znów razem

56-letnia Courtney Cox udostępniła krótki, niemy filmik podpisany: Przyjaciele nie pozwalają przyjaciołom opuszczać wyborów. W ten sposób nawiązała oczywiście do tytułu serialu "Przyjaciele". To właśnie na planie tej komedii zaprzyjaźniła się z Lisą Kudrow i Jennifer Aniston. Pomimo upływu lat aktorzy nadal utrzymują bardzo bliskie relacje. Każde ich wspólne spotkanie wzbudza wielką radość wśród wiernych widzów kultowego serialu. Podobnie było i tym razem, gdy w sieci pojawił się ich krótki, wspólny filmik, który miał na celu zachęcać Amerykanów do czynnego udziału w wyborach. Mimo że w uciętym nagraniu nawet nie ma głosu, to i tak zdobywa ono coraz większą popularność w sieci.

Na instagramowym profilu Lisy Kudrow pojawiło się zdjęcie zza kulis wspomnianego filmiku. Cox ma na sobie beżowy blezer, Kudrow czarną bluzkę, a Aniston jasnobrązowy golf.

Głos w sprawie wyborów zabrała też Jennifer Aniston, czyli serialowa Rachel. Aktorka udostępniła w relacji InstaStories mema. To kadr z serialu "Przyjaciele" oraz podpis: Kiedy zdajesz sobie sprawę, że zostało tylko 100 dni do dni wyborów.

