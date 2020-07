Sophie Turner i Joe Jonas zostali rodzicami! Gwiazda "Gry o tron" urodziła córkę

Co prawda Sophie Turner i Joe Jonas nigdy oficjalnie nie ogłosili, że spodziewają się dziecka, ale zdjęcia ciążowego brzuszka gwiazdy "Gry o tron" szybko potwierdziły doniesienia zza kulis. Jak zdradził rzecznik pary w rozmowie z serwisem TMZ, 22 lipca Joe i Sophie zostali rodzicami.

Sophie Turner urodziła!

Gwiazda "Gry o tron" urodziła w tajemnicy przed mediami. Na jej instagramowym profilu nie pojawiły się jeszcze żadne zdjęcia dziecka. To nowość, bo jak wiadomo w ostatnim czasie celebrytki ścigają się, która szybciej wrzuci do sieci fotkę z porodówki. Aktorka i wokalistka załatwili jednak sprawę za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego.

Sophie Turner i Joe Jonas z przyjemnością ogłaszają narodziny ich dziecka - przekazał w komunikacie.

Jak udało się potwierdzić kolorowej prasie, para powitała na świecie dziewczynkę. Nazwali ją Willa. Joe i Sophie są znani z tego, ze dbają o swoją prywatność. Bardzo możliwe, że nieprędko pochwalą się się pociechą. Szanujemy to i jak najbardziej rozumiemy takie podejście. Powiększenie rodziny to bardzo intymny czas. Niech przeżyją go na własnych warunkach.

Świeżo upieczonym rodzicom serdecznie gratulujemy!