Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wyjechali do Paryża. "Będzie fajnie, mówili..."

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski są bez wątpienia jedną z ulubionych par polskiego show-biznesu. Początkowo nikt nie wierzył w plotki, jakoby podróżnicy mieli się ze sobą związać. Dziś jednak mają za sobą wiele pięknych chwil i przygotowują się do ślubu. Zaręczyny potwierdziła w czerwcu temu sama Wojciechowska, nazywając partnera narzeczonym. Teraz korzystając z wolnego, wybrali się do Paryża. Wrzucili do sieci pierwsze zdjęcia z urlopu.

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski na "rodzinnym wyjeździe" we Francji

W poniedziałek przed południem na Instagramie Martyny pojawiły się dwa zdjęcia z narzeczonym. Widać, że zakochani świetnie bawią się w Paryżu.

Rodzinny wyjazd, mówili. Będzie fajnie, mówili... A jak się zaczął Wasz poniedziałek? - dopytywała w opisie pod zdjęciami.

Zdjęcia, które prawdopodobnie wykonała córka Wojciechowskiej, Marysia, spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony internautów.

Moja ulubiona świetna para!

Jesteście cudowną parą! Obydwoje zasługujecie na szczęście.

Super dobrana para. Piękni na zewnątrz i w środku.

Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko życzyć zakochanym udanego pobytu we Francji. Czekamy na więcej zdjęć. Kto wie, może Martyna i Przemek wrzucą jakieś fotki z romantycznej kolacji z widokiem na wieżę Eiffla?

