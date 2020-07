Maria Bello była kochanką Mela Gibsona w "Godzinie zemsty". Teraz tworzy związek z kobietą

Stacje telewizyjne nawet w okresie wakacji robią wszystko, by zapewnić widzom atrakcje. Choć większość osób lipcowe wieczory spędza na zewnątrz, TVN zachęca do pozostania w domu naprawdę dobrymi filmami. 27 lipca dokładnie o 21:00 będziecie mogli zobaczyć klasykę kina, thriller "Godzina zemsty". Jest to produkcja z 1999 roku, w której rolę główną zagrał Mel Gibson.

Fabuła filmu "Godzina zemsty"

"Godzina zemsty" to trzymająca w napięciu historia, który opowiada o losie dwójki przyjaciół, którzy dokonują razem kradzieży. Niestety, gdy plan się powiedzie, Val postanawia zabić przyjaciela, by zagarnąć jego część łupu. Porterowi udaje się przeżyć, ale planuje zemstę i odzyskanie pieniędzy.

W postać Portera wciela się Mel Gibson, natomiast w Vala, Gregg Henry. Główną rolę kobiecą zagrała Maria Bello. Co ciekawe, reżyser filmu Brian Helgeland tak bardzo chciał, by Maria odegrała główną postać, że dosłownie chodził za nią przez dwa tygodnie, prosząc, by zagrała w jego filmie. Dopiero gdy Maria się zgodziła, przestał ją nachodzić.

Mel Gibson eastnews

To nie koniec ciekawostek, jakie możecie znaleźć w tej produkcji. Porter to nie imię głównego bohatera, a nazwisko. Przez cały film wszyscy się do niego tak zwracają, nawet żona i córka. Imię Portera nie zostanie ujawnione.

Z pewnością film należy obejrzeć chociażby dla wyśmienitej gry aktorskiej Mela Gibsona, który jak zawsze zachwyca na ekranie. Dziś, mimo wieku (Mel Gibson ma 64 lata) nadal jest obiektem westchnień wielu kobiet. Aktor doskonale o tym wie, co potwierdza chociaż fakt, że związany jest z 28-letnią partnerką Rosalind Ross. Z poprzednich związków ma już ośmioro dzieci. Ponadto ostatnio media obiegła informacja, że Mel Gibson również przeszedł zakażenie koronawirusem, a jego stan był na tyle poważny, że przez tydzień był hospitalizowany.

A co z Marią Bello?

Maria Bello nie zdobyła takiej sławy jak Mel Gibson. Wycofała się z show-biznesu, ale to nie oznacza, że zrezygnowała z aktorstwa. Mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach jak: "Historia przemocy", "Duże dzieci" czy "Agenci NCIS". Maria Bello bardzo chroni także swoją prywatność, dlatego o jej życiu wiadomo niewiele. Związana jest z kobietą, szefem kuchni Dominique Crenn, która przez ostatni rok walczyła z rakiem piersi. Na początku 2020 roku panie zaręczyły się.