Marta Żmuda Trzebiatowska na początku swojej przygody z rodzimym show-biznesem prezentowała się w długich, bardzo ciemnych włosach. Aktorka z biegiem lat lubiła eksperymentować z fryzurami. Przycinała włosy i lekko rozjaśniała, jednak tym razem poszła o krok dalej i zdecydowała się całkiem zmienić kolor. Marta Żmuda Trzebiatowska jest teraz blondynką, co nie do końca przypadło do gustu poszczególnym internautom.

Marta Żmuda Trzebiatowska przefarbowała się na blond

Metamorfozy w życiu aktora to nic nadzwyczajnego, jednak mimo to wciąż budzą niemałe emocje wśród internautów. Marta Żmuda Trzebiatowska, która słynęła ze swojej bujnej, ciemnej czupryny postanowiła zostać blondynką. Efektem pracy fryzjera pochwaliła się na Instagramie.

Jasno, jasno, coraz jaśniej - pisze aktorka.

Pod postem fani aktorki gromko komplementowali jej zmianę.

Do twarzy Ci w tych coraz jaśniejszych włosach. Oby poniedziałek był równie piękny, jak Twoje włosy.

Ładnemu we wszystkim ładnie.

Uwielbiam Panią w blondzie - zachwalają fani.

Mimo wszystko znaleźli się i tacy, którzy nie są do końca przekonani co do metamorfozy aktorki.

Nie, ciemne włosy podkreślały Twoją urodę, oczy, brwi. W jasnych giniesz. Jesteś przepiękną kobietą i nawet łysa byłabyś piękna, ale w ciemnych wyglądasz o niebo lepiej.

Szczerze mówiąc wolę Panią w ciemnym wydaniu - dodają inni.

A wam jak przypadła do gustu najnowsza metamorfoza Marty Żmudy Trzebiatowskiej?