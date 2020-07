Taco Hemingway w roli piłkarza. Raper gra w jednym z warszawskich klubów piłkarskich. "Mocny zawodnik" [TYLKO U NAS]

Taco Hemingway nie jest aktywny w mediach społecznościowych, nie należy też do grona gwiazd, które chętnie mówią o swojej prywatności. Mało kto więc wie, że raper pasjonuje się piłką nożną i sam chętnie gra. Taco broni barw jednego z warszawskich amatorskich klubów piłkarskich - KP Kozia. Co więcej, udało mu się zachować to w sekrecie przez wiele lat. Raper spełnia się wszak w roli piłkarza od 2014 roku.

Taco Hemingway na murawie

Taco Hemingway na boisku radzi sobie świetnie. Jest jednym z najlepszych strzelców KP Kozia. Najlepiej świadczą o tym statystyki, które można zobaczyć na oficjalnej stronie Ligi Bemowskiej. I tak w 99 rozegranych meczach Taco strzelił aż 66 goli. Na swoim koncie ma też 18 asyst. Co więcej 8 razy został wybrany najlepszym graczem spotkania.

Filip jest mocnym zawodnikiem. Ma dobre wykończenie i świetną technikę. To prawdziwy lider zespołu, jest zacięty, szybki i widać, że lubi wygrywać. Na boisku czuje się świetnie - zdradził nam nasz informator należący do Ligi Bemowskiej.

Taco gra na pozycji napastnika i pomocnika w koszulce z numerem 8. W oficjalnej bazie zawodników figuruje jako Filip Szcześniak.

Warto dodać, że Taco w czwartek 30 sierpnia rozegra swój jubileuszowy, bo już setny mecz. KP Kozia zmierzy się bowiem z zespołem KTS Chimera. Z naszych źródeł wiemy, że szykuje się bardzo emocjonujące starcie. Myślicie, że piłkarskie wstępy są dla muzyka odskocznią od codziennych stresów?

