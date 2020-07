Esmeralda Godlewska straszy Majdana i Lipińską. Chodzi o Zatokę Sztuki. "Mam ciekawe wiadomości wraz z dowodami"

Esmeralda Godlewska zasłynęła w polskim show-biznesie kilka lat temu, gdy wraz z siostrą masakrowała polskie kolędy, a także inne przeboje. Mimo wielkich chęci nie udało jej się zrobić porządnej kariery, więc teraz chwyta się czegokolwiek, aby tylko móc powrócić. Tym razem zdecydowała się postraszyć celebrycką elitę przed ujawnieniem niewygodnych dla nich faktów dotyczących słynnej już Zatoki Sztuki. Jak na razie tylko straszy, bo dowodów jak nie było, tak nie ma.

Esmeralda Godlewska grozi ujawnieniem kolejnej prawdy o Zatoce Sztuki

W maju bardzo głośno było o dokumencie Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Film opowiadał o aferze pedofilskiej w sopockiej Zatoce Sztuki, w której bawiła się cała masa celebrytów. Niestety w hucznie zapowiadanym dokumencie nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogłyby obciążyć jakąkolwiek gwiazdę. Mimo to w debacie na żywo w TVP Latkowski śmiało oskarżał m.in. Majdana, Bieniuka, jak również Szyca i Wojewódzkiego o przymykanie oczu na to, co się działo za zamkniętymi drzwiami owianego złą sławą klubu. Wszyscy publicznie przez niego pomówieni zapowiedzieli procesy sądowe i wydali konkretne oświadczenia.

Esmeralda Godlewska zdecydowała przypomnieć o sobie i ponownie przywołała sprawę Zatoki Sztuki. Na InstaStories zamieściła kilka wpisów, w których grozi m.in. Radosławowi Majdanowi. Rozśpiewana celebrytka zwraca się również wprost do Małgorzaty Rozenek.

Mam ciekawe wiadomości do pani Małgoni Rozenek wraz z dowodami afery sopockiej związanej z Radziem (100% prawdy). Nie zawsze było tak grzecznie, jak to przedstawia w sieci. Niestety, nie mogę się podzielić z naszą idealną na pozór Panią Domu, gdyż mnie zablokowała. Prawda boli, ale za to jak, wyzwala. (...) A może coś więcej o słynnej aferze w Sopocie? Blancia, Bieniuk i reszta naszej elity - czytamy na profilu Godlewskiej.

Sama zainteresowana dodała również, że film "Dziewczyny z Dubaju" to mały pikuś przy informacjach, jakie ona posiada. Niestety Esmeralda Godlewska nie przedstawiła żadnych dowodów, tylko urządziła sondę, czy internauci chcą dowiedzieć się jej prawdy. Nie trudno się domyślić, że taki zabieg ma na celu z pewnością przypomnieć o zapomnianej patocelebrytce, aniżeli ujawnić coś konkretnego.

Esmeralda uwielbia być na afiszu, jednak z obecnymi osiągnięciami nieco trudno jej na nim pozostać dłużej niż krótką chwilę. Myślicie, że Esmeralda Godlewska przedstawi "ciekawe wiadomości wraz z dowodami", czy jedynie woła o uwagę mediów?