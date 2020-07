Agnieszka Radwańska urodziła! Zdjęciem syna pochwalił się dumny tata. Poznaliśmy imię

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt zostali rodzicami! Tenisistka powitała na świecie pierwsze dziecko, syna Jakuba. Uroczym zdjęciem chłopca pochwalił się w sieci świeżo upieczony tatuś. Gratulacjom nie ma końca.

REKLAMA

POLECAMY: Agnieszka Radwańska w ciążowej sesji. Obcisła sukienka podkreśliła jej krągłości, a internauta doczepił się do jej butów

Zobacz wideo Agnieszka Radwańska o swojej ciąży

Agnieszka Radwańska urodziła syna. Znamy imię

Radosną nowinę przekazał fanom w poniedziałek rano mąż Agnieszki, Dawid Celt. Mężczyzna jest bardzo szczęśliwy i stale czuwa przy maleństwie. Zdjęciem pochwalił się na twitterowym koncie.

Jakub jest już z nami - poinformował Dawid Celt.

Agnieszka Radwańska urodziła screen Twitter Dawid Celt

Pod postem nie zabrakło gratulacji, do których redakcja Plotka również się przyłącza! Czekamy na więcej zdjęć chłopca!

Agnieszka Radwańska - życie prywatne

Choć Agnieszka ma zaledwie 31 lat, już przeszła na sportową emeryturę. Niespełna dwa lata temu zakończyła karierę i skupiła się na życiu prywatnym. Zaczęła robić to, na co do tej pory nie miała czasu. Razem z mężem zdecydowała się na budowę domu, wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami" i postanowiła założyć rodzinę. Nie miała zamiaru ukrywać ciąży i przez kilka miesięcy publikowała w sieci urocze zdjęcia z ciążowymi krągłościami, zachwycając jednocześnie swoich wiernych fanów. Często również udzielała wywiadów. W jednym zdradziła nawet, że miała wiele obaw.

Teraz troszkę się uspokoiłam, ale myślę, że w końcówce znowu będzie więcej nerwów. Ale to taka normalna sprawa, każdy przez to przechodził. Jak jest coś nowe, to wiadomo, że jest więcej nerwów. Tak na dobrą sprawę, teoria jest zupełnie inna od praktyki, więc pewnie wszystko wyjdzie w praniu. Ja się nie mogę doczekać i tak naprawdę przyszedł chyba na to odpowiedni moment.

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Radwańska wyprawiła baby shower i bawiła się z Małgorzatą Sochą. Zdradziła też płeć dziecka