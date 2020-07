Marta Kaczyńska unika medialnych wyjść i udzielania wywiadów, mimo że budzi zainteresowanie wielu Polaków. Córka zmarłej tragicznie pod Smoleńskiem pary prezydenckiej jest jednak bardzo aktywna w sieci, a dokładniej na Instagramie. Prowadzi tam lifestylowe konto, na którym chwali się zdjęciami wykonanymi przez siebie samą. Ostatnio pisaliśmy, że na jednym z nich pochwaliła się salonem. Uwagę przyciągają też jednak piękne kwiaty.

Marta Kaczyńska jako gwiazda Instagrama

O życiu prywatnym Marty Kaczyńskiej można by pisać wiele - bratanica prezesa partii rządzącej wzięła jakiś czas temu trzeci ślub i urodziła trzecie dziecko, syna. Prawniczka jednak pilnie go strzeże i nie dzieli się z internautami rewelacjami z domowego zacisza, przez co jeszcze bardziej wzbudza ciekawość mediów. Nas zainteresował instagramowy profil Kaczyńskiej.

Cudownych przyjaciół mam - napisała Marta pod zdjęciem pięknego bukietu, tożsamości przyjaciół oczywiście nie zdradzając.

Marta Kaczyńska na Instagramie screen Instagram / @mmkaczynska

Tak jak wyżej już wspomnieliśmy, na tablicy jej konta królują kwiaty i rośliny. Nie brakuje jednak malowniczych ujęć pięknego Trójmiasta, w którym Kaczyńska na co dzień mieszka.

Marta Kaczyńska na Instagramie screen Instagram / @mmkaczynska

Kaczyńska uwielbia faunę i florę. Dobitnie to pokazuje, publikując na Instagramie zdjęcia swojego pupila, czy żaby. Ma też piękny ogród, a w domu kwitnie przepiękna monstera.

Marta Kaczyńska na Instagramie screen Instagram / @mmkaczynska

Chcielibyśmy napisać również, jak "dzieła" córki byłej pierwszej pary oceniają jej zwolennicy. Niestety nie zrobimy tego, ponieważ Marta skorzystała z opcji blokowania możliwości komentowania zdjęć. Niemniej jednak będziemy częściej odwiedzać jej instagramowe konto. Może kiedyś doczekamy się portretu z dziećmi?

Marta Kaczyńska na Instagramie screen Instagram / @mmkaczynska

