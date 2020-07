Znamy nową prowadzącą "The Voice of Poland"! To ona zastąpi Marcelinę Zawadzką

We wrześniu telewizyjna dwójka wyemituje 11. edycję "The Voice of Poland". Na dniach ruszą nagrania w studiu, więc nie dziwi fakt, że nadszedł czas na poznanie całej obsady show. W roli trenerów po raz kolejny zobaczymy Michała Szpaka, Tomsona z Baronem, powracającą po kilku sezonach Edytę Górniak i debiutującą w "klasycznej" wersji programu Urszulę Dudziak. W poniedziałek rano jeden z magazynów poinformował także, kto zastąpi w roli prowadzącej Marceliną Zawadzką. Lekkie zaskoczenie.

Małgorzata Tomaszewska poprowadzi "The Voice of Poland"

W zeszłym tygodniu jako pierwsi donosiliśmy, że z pracą w muzycznym show dwójki musiała pożegnać się Marcelina Zawadzka - w 10. sezonie gwiazda współprowadziła bowiem kulisy odcinków na żywo. Była to bardzo przyjemna posada i z pewnością dobrze płata. W tym roku, niestety, w związku z aferą vatowską miejsca w obsadzie show dla byłej Miss Polonii zabrakło. Jak podaje właśnie dwutygodnik "Flesz", Zawadzką w "The Voice of Poland" zastąpi jej redakcyjna koleżanka z "Pytania na śniadanie", Małgorzata Tomaszewska.

Kocham wyzwania, a rola prowadzącej „The Voice of Poland” na pewno nim będzie - zdradza.

Małgorzata Tomaszewska z tatą Fot. malgorzata__tomaszewska/Instagram

Córka byłego bramkarza jest bardzo podekscytowana i choć nie może doczekać się, aż wejdzie na plan programu, doskonale wie, z czym to się je. W końcu na co dzień prowadzi śniadaniówkę TVP, a wiosną podbijała parkiet w "Dance, dance, dance".

Nie ukrywam, stres jest. Każda produkcja rządzi się swoimi prawami, ale adrenalina, która zawsze się pojawia przy nowych projektach, jest bardzo przyjemna. Jestem bardzo wrażliwą i emocjonalną osobą. Najbardziej boję się... łez! A te na pewno się pojawią, bo na sto procent będę przeżywać stres uczestników – dodaje Tomaszewska.

