Edyta Górniak przed wyborami chętnie komentowała to, co się dzieje w Polsce. Dołączyła do ruchu antyszczepionkowców i napisała list, który został przeczytany na proteście przeciwników szczepionek. W jego treści zabrakło jednak poważnych argumentów popartych badaniami. Za to dużo było o Bogu i miłości, która jej zdaniem jest "podstawowym, obowiązującym we wszechświecie prawem poza grawitacją". Teraz diwa zapowiada, że przygotowuje projekt, w którym przedstawi zmiany, jakie powinny zajść w Polsce w różnych dziedzinach i systemach.

Edyta Górniak zajmie się polityką

Po wypowiedzeniu się na temat szczepionek, zwolennicy tej teorii prosili Górniak, by startowała na prezydenta. Dostawała wiadomości, które pisali także naukowcy i ludzie wysoko wykształceni. Choć piosenkarkę ucieszyła reakcja fanów, to na InstaStories oznajmiła, że nie będzie brała udziału w wyborach, bo jej powołaniem jest muzyka i nie potrafiłaby z niej zrezygnować, żeby piastować stanowisko państwowe. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Jednak Edyta nie zamierza siedzieć cicho i przestać angażować się w politykę.

Postanowiłam być głosem ogromnej klasy społecznej w Polsce. (...) Być może powinnam być głową państwa. Chyba nie chodzi o wiedzę, raczej może o dyplomację - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

W rozmowie zdradziła, że pracuje nad specjalnym projektem:

Przygotowuję cały program, który będę chciała zgłosić. Będzie dotyczyć odświeżenia w podejściu do wielu aspektów. Polska zasługuje na takie odświeżenie w przemyśleniach, w podejściu, w edukacji, w przygotowaniu młodych ludzi do życia dzisiaj. Te systemy są według mnie przestarzałe i należałoby wprowadzić subtelne, ale bardzo istotne zmiany. Mogą się one okazać istotne na przestrzeni lat - powiedziała w wywiadzie.

Zapowiedziała, że gdy skończy swój projekt, to spotka się z ministrami, żeby go przedstawić. Jesteście ciekawi, jakie zmiany zaproponuje?