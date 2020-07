Katarzyna Glinka pozuje w kostiumie kąpielowym dwa miesiące po porodzie. "Obłędna figura"

W maju tego roku Katarzyna Glinka urodziła drugie dziecko - synka Leona. Przez całą ciążę była bardzo aktywna na Instagramie, gdzie relacjonowała przebieg swojego stanu. Tym razem chwali się urlopem w mediach społecznościowych i prezentuje figurę w kostiumie kąpielowym zaledwie dwa miesiące po porodzie.

REKLAMA

Zobacz: Katarzyna Glinka ćwiczy kilka tygodni po porodzie. "Zabawnie" komentuje to narzeczony: A gdzie moja ciężarówka?

Katarzyna Glinka w kostiumie po porodzie

To, że aktorka "Barw szczęścia" błyskawicznie wróciła do formy po narodzinach synka, wiadomo już od dawna. Zaledwie dwa tygodnie po porodzie Kasia ogłosiła, że wraca do formy. Opublikowała wówczas zdjęcie na macie i opisała swój codzienny trening. Więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ. Treningi przyniosły świetne korzyści, bo aktorka wygląda zjawiskowo. Najpierw miesiąc po porodzie wrzuciła do sieci zdjęcie w krótkich szortach. Trudno było uwierzyć, że dopiero co była w ciąży! Tym razem swoją figurę Katarzyna Glinka prezentuje w kostiumie kąpielowym.

Fajnie jest nad tym naszym morzem, nawet jak wieje i nie jest super ciepło. Ściskamy plażowiczów! - napisała w opisie do zdjęcia.

Katarzyna Glinka Instagram/katarzynaglinka

Polecamy: Katarzyna Glinka urodziła! Aktorka pokazała zdjęcie z synem i zdradziła, jak dała mu na imię

Nie trzeba było długo czekać na lawinę komplementów od fanów.

Obłędna figura.

Piękni, zdolni, młodzi.

Ale bosko pani wygląda - piszą internauci.

Całkowicie się z nimi zgadzamy!

Zobacz też: Naturalna Katarzyna Glinka zachęca do wrzucania zdjęć bez makijażu. "Imponują nam już tylko zrobione twarze"