To było jedno z bardziej medialnych rozstań w polskim show-biznesie. W 2018 roku Justyna Żyła poinformowała na Instagramie, że rozwodzi się z Piotrem Żyłą. Od tego momentu trwa publiczna przepychanka pomiędzy nimi. Do ostatniej doszło niedawno. Żyła opublikowała wiadomości skoczka do ich córki Karoliny, w których obrażał byłą żonę. Mimo tego oboje próbują ułożyć swoje życie uczuciowe.

Justyna Żyła z tajemniczym mężczyzną

Piotr Żyła bardzo dba o to, żeby szczegóły z jego życia prywatnego nie docierały do mediów. Nie wiadomo, czy z kimś się spotyka i jak wyglądają jego sprawy miłosne po zakończeniu małżeństwa. O wiele więcej zdradza Justyna, która jest bardzo aktywna na Instagramie. Tym razem dodała zdjęcia z mężczyzną, do którego się przytula, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Z jego wpisu dowiadujemy się, że poznali się na planie "Tańca z gwiazdami", w którym brała udział.

"Taniec z gwiazdami" to nie tylko praca, ale przede wszystkim ludzie, których poznajemy na planie. A niektóre znajomości trwają... - napisał tajemniczo mężczyzna.

Paweł Piekut wybrał się do Justyny na kilka dni i nocował w jej domu w Wiśle. Zwiedzali miasto oraz gotowali - wieczorem Justyna zrobiła dla wszystkich pizzę. Oprócz tego wypoczywali na podwórku oraz pili kawę patrząc na góry. Znajomego mamy poznała także Karolina, która razem z nimi spędzała czas. Czyżby była żona Piotra Żyły spotkała nową miłość? Justyna postanowiła uciszyć plotki. Wszystko wskazuje więc na to, że nie są w związku, bo blogerka kulinarna napisała na InstaStories, że są tylko przyjaciółmi.

