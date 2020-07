O napiętych stosunkach w rodzinie królewskiej słyszymy od dawna. Odkąd książę Harry związał się z Meghan Markle, jego relacje z księciem Williamem i księżną Kate ochłodziły się. Bracia unikali siebie i trzymali dystans, tak samo zachowywały się księżne. Przyczyną miało być to, że rodzinie Harry'ego nie przypadła do gustu amerykańska aktorka i odradzali mu wiązanie się z nią.

Książę Harry kłócił się z księciem Williamem o Meghan Markle

Miało dochodzić między nimi do ostrych awantur. Treść kłótni pomiędzy braćmi znalazła się w książce poświęconej Meghan i Harry'emu, która trafi do sprzedaży 11 sierpnia. Dowiadujemy się, co mieli sobie zarzucić, kiedy młodszy z nich ogłosił w 2016 roku, że spotyka się z aktorką:

Zaślepiła cię żądza! Nie przyspieszaj żadnych spraw związanych z tą dziewczyną - miał krzyczeć William, któremu nie podobało się tempo, w jakim rozwijał się związek jego brata.

Ty snobie! - zarzucił Harry Williamowi według Carolyn Durrand i Omida Scobie [autorki książki - przyp. red.].

To prawda, że Harry szybko zaangażował się w relację z Meghan. Po zaledwie roku spotykania się oświadczył się jej. Zresztą wiadomo, że to on jest tym bardziej żywiołowym i energicznym bratem - William jest bardziej zachowawczy, a z Kate zaręczył się po kilku latach związku.

Księżna Kate nie przepada za Meghan Markle

W książce opisano też relacje księżnej Kate i Meghan Markle. Przyszła królowa była sceptycznie nastawiona do ukochanej księcia Harry'ego. Już jakiś czas temu "Daily Mail" podawał, że "delikatnie przypomniała mu że spotyka się z kimś, kto ma zupełnie inne życie, przeszłość i karierę, a ich integracja będzie wymagała czasu i szczególnej uwagi". Ich stosunki nie poprawiły się nawet po ślubie szwagra. Księżna Kate według Durrand i Scobie była ciągle wyniosła wobec Meghan i nie starała się do niej zbliżyć, a podczas ważnych uroczystości udawała, że jej nie widzi. Tak było m.in. podczas ostatniego wyjścia Harry'ego i jego żony przed opuszczeniem rodziny królewskiej. Przeczytacie o tym TUTAJ.

Co więcej, za Meghan nie przepadały osoby ze służby. Na korytarzach plotkowano o przeszłości Meghan i miano określać ją jako "rewiową artystką Harry'ego, która przyjechała z dużym bagażem".

Jest w tej dziewczynie coś, przez co jej nie ufam - miał mówić jeden z pracowników Pałacu Buckingham.

Jak na razie tylko tyle ujawniono treści książki, jednak na pewno dowiemy się z niej jeszcze wielu innych ciekawych szczegółów z życia rodziny królewskiej. Choć Harry i Meghan zaprzeczają, że rozmawiali z autorkami, to jednak wielu w to wątpi.