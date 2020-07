Kanye West przeprasza Kim Kardashian na Twitterze. "Wiem, że cię zraniłem. Proszę, wybacz mi"

Ostatnie dni w życiu Kim Kardashian i Kanyego Westa nie należały do najłatwiejszych. Na jaw wyszło bowiem, że raper ma problemy związane z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, o czym napisała sama Kim Kardashian w długim i poruszającym oświadczeniu. Zrobiła to, gdy Kanye publicznie ogłosił, że chce się z nią rozwieść i twierdził, że Kim oraz jej matka chcą go ubezwłasnowolnić. Teraz Kanye przeprasza żonę na Twitterze.

Kanye West przeprasza Kim Kardashian

Nie da się ukryć, że Kanye West ostatnio zadawał cios za ciosem swojej rodzinie. Teraz postanowił przeprosić żonę publicznie na Twitterze i opublikował poruszający post.

Pragnę przeprosić moją żonę Kim za upublicznienie czegoś, co było prywatną sprawą. Nie chroniłem jej tak, jak ona chroni mnie. Kim, wiem, że cię zraniłem. Proszę, wybacz mi. Dziękuję, że zawsze przy mnie jesteś - napisał Kanye West.

Na razie nie wiadomo, jak Kim Kardashian ustosunkuje się do słów męża. Ostatnio "US Weekly" donosiło, że spotkała się z prawnikami. Według magazynu, prawdopodobnie omawiała z nimi kwestię rozwodu z Westem. Być może faktycznie celebrytka poczyniła już pierwsze kroki ku rozstaniu z raperem, co go wystraszyło. Czy właśnie dlatego zdecydował się przeprosić publicznie żonę? Z pewnością niedługo dowiemy się, jak dalej potoczy się ta sprawa.

