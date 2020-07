Martyna Wojciechowska pochwaliła się zdjęciami z wyjazdu. Pozuje na nich jej córka i robi to w bardzo nietypowy sposób

Martyna Wojciechowska, w związku z panującymi do niedawna obostrzeniami, kilka ostatnich miesięcy spędziła w kraju. Teraz jednak narzeczona Przemka Kossakowskiego wróciła do kręcenia nowych odcinków "Kobiety na krańcu świata". Niedawno podróżniczka wybrała się do stolicy Francji, a w podroży towarzyszy jej ukochana córka, Marysia.

REKLAMA

Zobacz wideo

Martyna Wojciechowska pochwaliła się zdjęciami z wakacji

Ta europejska podróż jest dla Martyny Wojciechowskiej bardzo udana. Prowadząca "Kobiety na krańcu świata" zwiedza bowiem z Marysią najsłynniejsze atrakcje Paryża. Teraz zdjęciami podzieliła się z wiernymi obserwatorami na Instagramie. Na udostępnionych fotografiach możemy przy okazji dostrzec wyjątkowy talent, który ma dziewczynka. Córka podróżniczki ćwiczy bowiem gimnastykę akrobatyczną. Musicie przyznać, że jej zdolności są godne podziwu!

Zwiedzamy Paryż... akrobatycznie! Nie wiem, co robi na mnie większe wrażenie. Pozdrawiamy Flyacademy i całą ekipę gimnastyki powietrznej. Obiecuję, że Mania niedługo wraca na treningi! - zapowiedziała podróżniczka.

Córka Martyny Wojciechowskiej www.instagram.com/martyna.world

Zdjęcia udostępnione przez Martynę Wojciechowską zrobiły ogromne wrażenie na instagramowych obserwatorach. Fani nie szczędzili Marysi miłych słów i docenili jej akrobatyczne zdolności.

Ale fajna dziewczyna z tej pani córki.

W takim stylu zwiedzać Paryż ! Tego jeszcze nie grali.

Zdolniacha z tej Marysi - czytamy w komentarzach.

Córka Martyny Wojciechowskiej www.instagram.com/martyna.world

Plotek również nie może wyjść z podziwu dla zdolności Marysi.

Polecamy: Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nawet na co dzień lubią spartańskie warunki. "Nie ma prądu ani bieżącej wody".