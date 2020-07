Ewa Milde nie żyje. Aktorka znana z seriali "Czterdziestolatek" i "Alternatywy 4" zmarła w wieku 76 lat

Ewa Milde zmarła w piątek 24 lipca w Chicago. Aktorka przez wiele lat chorowała, jednak nie są znane dokładne przyczyny jej odejścia, ani nazwa choroby, z którą się zmagała. Miała 76 lat.

Ewa Milde nie żyje

Informacja o śmierci aktorki przedostała się do mediów za pośrednictwem jej męża Bogdana Łański. Aktorka przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Chicago. Mimo że już dawno wyjechała z Polski, to wciąż była aktywną w zawodzie aktorką. Była bardzo związana z amerykańską Polonią, dla której założyła wraz z mężem kabaret. O jej odejściu poinformowała również jedna z polonijnych agencji reklamowych za pośrednictwem Facebooka.

Kim była Ewa Milde?

Ewa Milde była polską aktorką. Urodziła się w 1944 roku w Skierniewicach, gdzie ukończyła liceum ogólnokształcące im. Bolesława Prusa. Następnie wybrała się do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie na Wydziale Aktorskim zdobyła dyplom w 1967 roku. Tuż po skończeniu szkoły zadebiutowała na deskach Teatru Ziemi Łódzkiej, co otworzyło jej furtkę do współpracy z innymi teatrami m.in. szczecińskim Teatrze Dramatycznym, koszalińskim Teatrze Bałtyckim czy Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu. Szerszej publiczności mogła być jednak bardziej znana z ról w filmach i serialach. Wystąpiła m.in. w: "Czterdziestolatku", "Alternatywy 4",“Sami dla siebie”, “O rany nic się nie stało”, “Drewniany różaniec”, także w filmie „Miś”.

Do Stanów Zjednoczonych wyjechała w 1987 roku i bardzo szybko zaczęła współpracować z polonijnym radiem. Wraz z mężem pojawiała się w radiofonii na stacji WPNA 1490 AM w programie "Na serio". 10 lat później wspólnie z mężem założyła kabaret Bocian, który cieszył się ogromną popularnością wśród Polaków mieszkających w Chicago.