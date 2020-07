Małgorzata Rozenek pozuje z Heniem i Radziem w łóżku. "Zostawcie trochę prywatności dla siebie". Rekacja gwiazdy idealna!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przyzwyczaili fanów do tego, że są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Tak jak przed ciążą gwiazdy TVN, w jej trakcie, jak i już po narodzinach Henryka, małżonkowie chętnie publikują na Instagramie rodzinne zdjęcia i dokumentują niemalże wszelkie ważne wspólne chwile. I chociaż większość miłośników tej celebryckiej pary jest z tego powodu zadowolonych, to w gronie obserwatorów zdarzają się również wyjątki.

Małgorzata Rozenek zareagowała na niepochlebny komentarz

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie należą do grona najbardziej skrytych gwiazd. I chociaż wiemy to nie od dzisiaj, to niektórzy internauci wciąż nie mogą tego zaakceptować. Część obserwatorów zarzuca małżonkom, że nieco prywatności powinni zachować dla siebie. Tak też stało się ostatnio, kiedy jednej użytkowniczce Instagrama nie spodobał się fakt, iż gwiazda "Iron Majdan" opublikowała zdjęcie z sypialni.

Zostawcie trochę prywatności dla siebie. Nie musimy wiedzieć, na którym boku śpicie - zaatakowała Małgorzatę Rozenek obserwatorka.

Prezenterka TVN nie dała się jednak wyprowadzić z równowagi:

To po co tu wchodzisz? Jak nie musisz wiedzieć, to wystarczy tu nie zaglądać - odpowiedziała.

Małgorzata Rozenek www.instagram.com/m_rozenek/

Musimy przyznać, że Plotek, podobnie jak większość obserwatorów, z ogromnym zainteresowaniem śledzi życie prywatne Małgorzaty i Radosława Majdana - zwłaszcza od kiedy urodził się mały Henryk. Mamy więc nadzieję, że małżonkowie nie zawiodą i nadal będą się z nami dzielić swym codziennym życiem.

