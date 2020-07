John Travolta po śmierci żony wycofa się z kościoła scjentologicznego? Aktor złamał podstawową zasadę religii

John Travolta ma za sobą ciężki czas. 12 lipca zmarła jego ukochana żona, Kelly Preston. Aktorka od dwóch lat zmagała się z nowotworem piersi, jednak utrzymywała tę informację w tajemnicy. O jej chorobie wiedziała tylko rodzina i najbliżsi przyjaciele. Gdy jej stan był ciężki, poddała się leczeniu, mimo że zabraniała jej tego religia. Dla środowiska scjentologicznego był to jawny akt naruszenia zasad kościoła. Szczególnie że po śmierci żony Travolta podziękował lekarzom, którzy opiekowali się jego żoną. Czy to oznacza, że aktor wyłamie się z religii po czterdziestu pięciu latach?

John Travolta po śmierci żony opublikował w mediach społecznościowych przejmujący post, w którym pożegnał ukochaną. Podziękował również pracownikom służb medycznych, którzy robili co w ich mocy, by uratować kobietę.

Moja rodzina i ja na zawsze będziemy wdzięczni jej lekarzom i pielęgniarkom z MD Anderson Cancer Center, a także wszystkim ośrodkom medycznym, które walczyły o jej zdrowie - napisał na Instagramie.

Nigdy nie zapomnimy miłości i życia Kelly. Poświęcę teraz trochę czasu moim dzieciom, które straciły matkę, więc wybaczcie mi, jeśli zniknę na chwilę. Ale wiedzcie, że odczuję waszą miłość i wsparcie w nadchodzących tygodniach i miesiącach - dodał.

Kelly Preston waz z mężem należała do kościoła scjentologicznego. Oboje byli niejako ambasadorami zrzeszenia, dlatego wiadomość o tym, że gwiazda zdecydowała się na hospitalizację wywołała skrajne emocje w kręgach scjentologów. Niektórzy sugerowali, że Preston i Travolta swoim zachowaniem pokazali lekceważący stosunek do wyśrubowanych zasad. Przypomnijmy, że założyciel kościoła, L. Ron Hubbard, był stanowczym przeciwnikiem chemioterapii i radioterapii. Scjentolodzy stanowczo sprzeciwiają się medycynie konwencjonalnej i stawiają wyłącznie na leczenie duchowe. Podziękowania Johna Travolty skierowane do lekarzy to dla niektórych symboliczne oderwanie się od kościoła. Tak też uważają byli członkowie, którzy chwalą aktora za odwagę. Czy to oznacza, że aktor na dobre opuści szeregi scjentologów? John Travolta nie udzielił jeszcze konkretnej odpowiedzi w tej sprawie. Warto dodać, że społeczność religijna nie skomentowała publicznie śmierci Kelly Preston.

