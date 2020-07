Taylor Swift wydała niespodziewanie nowy album. To ósmy krążek w karierze międzynarodowej gwiazdy. Artystka stworzyła ''Folklore'' spontanicznie, podczas przymusowej izolacji. Płyta zbiera świetne recenzje na całym świecie, a wielbiciele doszukują się w tekstach ukrytego przesłania. Nie brakuje miłosnych wyzwań do partnera gwiazdy.

Nowa płyta Taylor Swift to miłosne wyznanie

Taylor Swift niespodziewanie wydała kolejny album. Poinformowała o tym fanów zaledwie kilka godzin przed oficjalną premierą. Piosenkarka zaprezentowała inne brzmienia, które znacząco różnią się od tego, do czego przyzwyczaiła nas przez lata. Zrezygnowała z charakterystycznych dla niej popowych kawałków na rzecz muzyki alternatywnej, połączonej z indie folkiem. Nową płytę promuje singiel ''Cardigane''. W sieci ukazał się oficjalny teledysk do piosenki.

''Folklore'' to całkowicie nowy album z utworami, które powstały ze wszystkich moich zachcianek, marzeń, lęków i przemyśleń - napisała Taylor o najnowszym krążku.

Mimo że album ''Folklore'' łączy fikcyjne historie z prawdziwymi elementami z życia artystki, to trudno nie doszukać się w tekstach nawiązań do jej obecnego partnera, Joe'go Alwyna. Do tej pory gwiazda dość ostrożnie wypowiadała się w mediach na jego temat i nie zdradzała zbyt wielu szczegółów dotyczących związku. Wygląda na to, że o wiele łatwiej przelać jej uczucia i emocje w tekstach piosenek, niż podczas wywiadów.

A kiedy poczułam się, jakbym była starym swetrem, leżącym pod czyimś łóżkiem, włożyłeś mnie i powiedziałeś, że jestem twoim ulubionym - śpiewa w utworze ''Cardigans''.

Te słowa najprawdopodobniej dotyczą trudnych chwil w życiu piosenkarki z 2016 roku. Mężczyzna obdarzył ją zrozumieniem i wsparciem, gdy tego najbardziej potrzebowała, a jej kariera wisiała na włosku.

Całować się w samochodach i barach w centrum miasta to było wszystko, czego potrzebowaliśmy. Narysowałeś gwiazdy wokół moich blizn, ale teraz krwawię.

Fragment o krwawieniu może wydawać się zaskakujący w kontekście piosenki o szczęśliwej miłości, ale pamiętajmy o tym, że nie zawsze podmiot liryczny jest w pełni tożsamy z autorką tekstów. Wszystkie pozostałe linijki brzmią jak serenada wyśpiewywana do ukochanego.

W marcu magazyn "Us Weekly" informował, że Swift i Alwyn coraz częściej rozmawiają o ślubnych planach i marzą o tym, by stworzyć rodzinę.

Nie mają jeszcze ustalonego terminu, ale są bardzo zakochani.

To dopiero będzie ślub! Znając jednak Swift i jej ukochanego, zrobią wszystko, aby ceremonia odbyła się w tajemnicy przed mediami.