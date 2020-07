Z powodu obecnej sytuacji wiele osób decyduje się na spędzenie urlopu w kraju. Kamil Stoch również postanowił skorzystać z zasłużonego wypoczynku. Choć rok temu razem z żoną obrał bardziej egzotyczny kierunek, to widać, że w Polsce również są cudowne miejsca. Skoczek narciarski odpoczywa w malowniczej miejscowości. Wyznał też, że mógłby tam zamieszkać.

Kamil Stoch na wakacjach z żoną

Miejscowość, którą wybrał Kamil z żoną to Olsztynek, znajdujący się na Mazurach. Położony jest w naprawdę pięknej okolicy, pełnej jezior i zabytkowych skansenów. Małżeństwo Stochów udało się do muzeum, by podziwiać dawną architekturę. Zdjęciami pochwalili się na Instagramie.

Muzeum Budownictwa Ludowego. W sumie moglibyśmy tu zamieszkać, polecam wszystkim - napisał Kamil.

Kamil Stoch, Ewa Bilan-Stoch Kamil Stoch - Instagram

Internauci są zachwyceni miejscem wybranym na urlop. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, a niektórzy fani są pewni, że taki styl domu idealnie pasuje do Kamila i Ewy.

Ale malowniczo! Zdecydowanie pasujecie do takich klimatów.

Jak sam Kamil Stoch poleca, to miejsce musi być wyjątkowe!

Idealnie wpisujecie się w klimat ! - czytamy w komentarzach.

Podobnie zdjęcia pojawiło się także na Instagramie Ewy.

Ewa Bilan-Stoch, Kamil Stoch Ewa Bilan-Stoch - Instagram

Patrząc na uroczą fotografię małżonków, można przypuszczać, że ich uczucie kwitnie. Przypomnijmy, jak Ewa Stoch czule opowiadała o związku z popularnym sportowcem.

