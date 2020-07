W ostatnim czasie o Maffashion jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą plotek o jej ciąży. Ponoć influencerka i Sebastian Fabijański spodziewają się dziecka. Choć żadne z nich nie potwierdziło doniesień, ciekawscy fani nie zamierzają przestawać dopytywać. Julia robi wszystko, by temat ucichł, ale z każdym miesiącem jest coraz trudniej. Ostatnio wzięła udział w reklamie znanej marki telefonów. Filmik zamieściła na Instagramie, a na nagraniu wyraźnie widać ciążowe krągłości. Tym razem odniosła się do komentarzy internautów.

Maffashion odpowiada na pytanie o ciążę

Maffashion w reklamie wystąpiła w obszernym, błękitnym kostiumie i luźnej koszuli. Wyraźnie odznaczał się dość spory już brzuch. Internauci licznie skomentowali post. Pojawiły się także gratulacje dla przyszłej mamy. Wszyscy są pewni, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Teraz oficjalnie, gratulacje!

Wreszcie mamy, jest dowód.

Teraz to się człowiek nie wyprze, że to tylko kebab - pisali fani Maff.

Na ostatni komentarz odpowiedziała sama zainteresowana. Nie pozostawia już złudzeń.

Kebabów nie jadam i się nie wypieram.

Czyżby było to oficjalne potwierdzenie? Nie pozostaje nam chyba nic innego, jak raz jeszcze pogratulować!

Warto także przypomnieć, że już poprzednie posty Maffashion mogły wskazywać jej błogosławiony stan. Najpierw Julia na Instagramie reklamowała kosmetyki dla kobiet ciężarnych, a fani zastanawiali się, po co miałaby to robić, jeżeli sama nie zamierza ich używać. Następnie zachęcała wszystkich obserwatorów do wzięcia udziału w wyborach. Opublikowała wtedy zdjęcia w lokalu wyborczym i na każdym z nich odznaczał się zaokrąglony brzuch.