Choć cały polski showbiznes w ostatnich miesiącach się zatrzymał, Edyta Górniak tempa nie zwolniła. Wydała właśnie nowy singiel i zagościła na planie "Jaka to melodia". Do tego dochodzą informacje z ostatnich dni, że zostanie również jurorką "The Voice of Poland".

Edyta Górniak w małej czarnej na planie "Jaka to melodia"

Edyta Górniak na nagrania do programu "Jaka to melodia" wybrała falbaniastą małą czarną. Look uzupełniła białymi kozaczkami do połowy łydki. Nowy wizerunek gwiazdy to oczywiście nie przypadek. Diwa promuje aktualnie nowy singiel, zapowiadające jej nowe wydawnictwo.

Edyta Górniak na planie 'Jaka to Melodia' Fot. KAPIF

Na planie muzycznego teleturnieju Edyta zaśpiewała właśnie m.in. nowy utwór, "Lime Tequila-ila", który swoją premierę miał zaledwie kilkanaście godzin temu. Jeśli ciekawi jesteście, jak prezentuje się singiel, sprawdźcie te nieco jamajskie brzmienia:

U jej boku na planie gościła również dawno nie widziana Viki Gabor. Młoda wokalistka nie miała szczęścia w ostatnich miesiącach. Zamiast koncertować na potęgę po wygranej w Eurowizji Junior, musiała zatrzymać swoją rozpędzającą się karierę. Na szczęście teraz sytuacja powoli wraca do normy, zaś Viki Gabor - do pracy na scenach. Niedawno opublikowała swój singiel "Forever and a Night", zaś na wrzesień planuje wydanie debiutanckiej płyty.

Viki Gabor na nagrania wybrała obszerny, czarny płaszcz, szerokie spodnie w biało-czarną kratę i białe buty na wysokim koturnie. Na nielicznych zdjęciach z tego dnia sprawia wrażenie zamyślonej i nieco smutnej - w przeciwieństwie do Edyty Górniak, która promieniała wesołością.

Viki Gabor na planie 'Jaka to melodia' Fot. KAPIF

Jak wam się podoba nowy utwór Edyty? Gwiazda tak zapowiadała premierę na Instagramie:

Gdzieś pomiędzy drzewami jeziorami i motylami... dużo ostatnio pracowałam....

A wszystko to z Miłości <3

Będzie z tego wakacyjny hit?