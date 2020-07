O Łukaszu Jakóbiaku zrobiło się głośno w 2012 roku, gdy na YouTubie wystartował z autorskim talk-show. Projekt wyróżniał się na tle dostępnych wówczas programów, bo był w całości realizowany w kawalerce, wynajmowanej przez dziennikarza. W ciągu ośmiu ostatnich lat gościły tam największe gwiazdy m.in. Doda, Magda Gessler, Maryla Rodowicz, czy nawet Conchita Wurst. Z najnowszych doniesień samego zainteresowanego wychodzi na to, że to już koniec talk-show. Wiele wskazuje na to, że jego decyzja może mieć coś wspólnego z coming outem prowadzącego.

REKLAMA

Przypominamy: Łukasz Jakóbiak dokonał coming outu. Opowiedział też o myślach samobójczych. "Gościem jest kłamca, gej, żyd, kosmita"

Łukasz Jakóbiak rezygnuje z programu w kawalerce

Łukasz Jakóbiak 21 marca zamieścił na swoim kanale na YouTubie obszerny wywiad, jaki przeprowadził z nim jego kolega. Właśnie wtedy po raz pierwszy publicznie przyznał, że jest homoseksualistą. Z jego najnowszego wpisu wynika, że miało to, co nieco wspólnego z podjęciem decyzji o zakończeniu programu.

(...) Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad zakończeniem programu, ale dopiero zdarzenia z 21 marca tego roku, pomogły mi w podjęciu decyzji. Doświadczyłem tego dnia najwspanialszego jak do tej pory, uczucia spokoju. Poczułem najgłębsze, a przede wszystkim bardzo klarowne uczucie miłości... - czytamy w jego poście na Facebooku.

Czym teraz będzie zajmował się Łukasz Jakóbiak?

Łukasz Jakóbiak zajmie się teraz prowadzeniem warsztatów motywacyjnych "Święty spokój". Podczas nich będzie chciał udowodnić uczestnikom, że można czuć się wartościowym człowiekiem, nawet bez najmodniejszych ubrań i innych dóbr materialnych.

W ciągu całego kursu spotkamy się on-line 7 razy na 90 minut. Zawsze o 19.00. Kurs odbywać się będzie od 24 sierpnia do 2 września 2020. Wszystkie spotkania będą rejestrowane i dostępne dla uczestników warsztatu - czytamy w poście Jakubiaka.

Będziecie tęsknić za jego show?