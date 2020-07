W życiu Eltona Johna nie brakowało kontrowersji i skandali, o których rozpisywały się wszystkie media. Brytyjski piosenkarz, kompozytor i pianista stał się legendą już za życia. Niestety w ostatnim czasie nie ma powodów do radości. Jego była żona domaga się od niego gigantycznej kwoty za złamanie warunków porozumienia, które podpisali w dniu rozwodu.

Była żona Eltona Johna żąda od niego pieniędzy

Elton John w 1976 roku ogłosił, że jest biseksualny. Kilka lat później na prośbę matki poślubił Renate Blauel. Nie ustawały jednak plotki, że małżeństwo jest wyłącznie przykrywką dla jego homoseksualizmu. W 1988 roku małżonkowie się rozwiedli. Renate w ramach ugody otrzymała od muzyka około 10 milionów dolarów. Wydawałoby się, że ich relacja została zamknięta, ale od niedawna znów jest o niej głośno. Wszystko za sprawą autobiografii muzyka zatytułowanej "Ja. Pierwsza i jedyna autobiografia Eltona Johna", która miała premierę kilka miesięcy temu. Na kartach książki ukazały się nieznane dotąd fakty dotyczące muzyka, a także jego najbliższych. Nie zabrakło także prywatnych historii z udziałem jego byłej żony.

Muzyk w autobiografii żali się, że złamał serce byłej żonie, którą poznał podczas prac nad albumem ''Too Low for Zero''. Zdaniem Renate te informacje nie powinny ujrzeć nigdy światła dziennego, a publikowanie ich narusza zasady warunków porozumienia podpisanego w dniu rozwodu. Była żona gwiazdora domaga się odszkodowania w wysokości trzech milionów funtów. Warto dodać, że w pierwszej wersji książki o wiele więcej fragmentów poświęconych było relacji z Renate, jednak muzyk usunął je po konsultacjach z byłą żoną. To, co ukazało się na kartach powieści, jest jedynie kroplą w morzu. Okazuje się, że dla byłej żony to i tak zbyt wiele.

To nie pierwszy raz, gdy Blauel chce odciąć się grubą kreską od Eltona Johna. Gdy kręcono biografię poświęconą muzykowi, ''Rocketman'', kobieta nie chciała, by jej wizerunek został wykorzystany w filmie.