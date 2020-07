Sylwia Chutnik dokonała coming outu. Pisarka wyznała, że jest lesbijką i opowiedziała o reakcji swojego syna

W Polsce coraz częściej mówi się o środowisku LGBT. Jest to jednak wynikiem - z jednej strony, chęci uzyskania przez gejów i lesbijki większych praw, a z drugiej, ataku konserwatystów i obozu rządzącego na osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Nie tak dawno Andrzej Duda stwierdził, że LGBT to nie ludzie a ideologia. Spotkało się to z olbrzymim oburzeniem wielu osób, a Polska znów uznana została za najbardziej nietolerancyjny kraj w Europie. Paradoksalnie takie sytuacje doprowadzają jednak do tego, że "ukryci" geje i lesbijki coraz częściej decydują się na coming out. Zrobiła to właśnie znana pisarka, Sylwia Chutnik.

Sylwia Chutnik wyznała, że jest lesbijką

Pisarka pojawiła się na okładce najnowszego magazynu "Replika". Chutnik dokonała publicznego coming outu. W rozmowie z Mariuszem Kurcem zdradziła, co ją do tego skłoniło.

Jako dorosła osoba chcę powiedzieć dzieciakom LGBT: przepraszam was, że tak jest. Spier…….my ten świat. Jesteśmy winni tego, że homofobia i transfobia się rozprzestrzeniają. Outuję się, by Was wspierać. Ale też chciałabym mieć zwyczajną frajdę z tego, że się ujawniam – będę cieszyła się z każdej miłej wiadomości, jaką dostanę.

Chutnik wyraziła także oburzenie faktem, że wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda.

Wygrał homofob – i taki właśnie jest ten kraj. Ludzie oburzają się „piórem w d**ie” na Marszu Równości, ale olewają demolowanie miasta w czasie Marszu Niepodległości. To się wszystko skończy źle, mówię wam.

Sylwia poruszyła też temat swojego szesnastoletniego syna. Jak chłopak zareagował na jej wyznanie?

Trudne to cholernie – usiąść i powiedzieć 16-latkowi nagle: „Słuchaj no, mama jest lesbijką”. Tymczasem syn zachował się fantastycznie, był jak mały Budda.

Ciekawe, czy Polska kiedykolwiek stanie się krajem tolerancyjnym, a osoby o odmiennej orientacji seksualnej będą w pełni czuły się bezpiecznie w swojej ojczyźnie.

