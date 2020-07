Aleksander Kwaśniewski dostał rolę w filmie. W kontynuacji filmu Krzysztofa Krauzego zagra... samego siebie!

Aleksander Kwaśniewski był prezydentem kraju w latach 1995-2005. W wyborach prezydenckich startował z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W czasie jego prezydentury wyszła na jaw afera, której ofiarą byli dwaj młodzi biznesmeni. Tę historię w 1999 roku filmie przedstawił Krzysztof Krauze. "Dług" został obsypany nagrodami, a wkrótce ma powstać kontynuacja historii sprzed lat. Swoją rolę zagra w niej sam były prezydent.

Aleksander Kwaśniewski zagra w filmie

"Dług" z 1999 roku opowiadał historię dwóch biznesmenów: Artura Brylińskiego i Sławomira Sikory. Mężczyźni byli zastraszani i terroryzowani przez oszusta-wierzyciela, aż w końcu zdecydowali się zamordować swojego oprawcę przez odcięcie głowy. Bryliński i Sikora zostali skazani wtedy skazani na karę więzienia.

Powstał pomysł, aby stworzyć kontynuację tej historii. Sławomir Sikora został ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego i napisał książkę "Mój dług". Jak podaje "Super Express", na podstawie powieści powstanie druga część filmu Krauzego. Obraz będzie opowiadał o dalszych losach biznesmenów. Sikora już w 2019 roku zapowiadał, że będzie chciał pokazać, co przeżył będąc dziesięć lat za kratkami.

Przede wszystkim pokażemy brutalną prawdę o tym, co jest za murem. Żeby ludzie mieli świadomość, że mamy w więzieniu urzeczywistniać prawo, a tymczasem codziennie wychodzą z niego ludzie okaleczeni - mówił Sławomir Sikora w rozmowie z portalem Onet Film.

Aleksander Kwaśniewski zagra w produkcji samego siebie - to on będzie ponownie ułaskawiał Sławomira Sikorę, co już raz uczynił. Oprócz Kwaśniewskiego na planie zdjęciowym pojawi się także Ryszard Kalisz, który wcieli się w doradcę prezydenta. Polityk w czasie prezydentury Kwaśniewskiego od 1998 do 2000 roku był szefem Kancelarii Prezydenta RP.

Na planie nie zabraknie popularnych aktorów. W filmie "Mój dług" będziemy mogli zobaczyć Piotra Stramowskiego, Olgę Bołądź, Marię Pakulnis czy Dariusza Majchrzaka.

