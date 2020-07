W mieniony weekend Jacek Kurski po raz drugi wziął ślub kościelny. Uroczystość odbiła się szerokim echem i mimo upływu dni nadal jest jednym z najgorętszych tematów w mediach. Po rozwodzie z pierwszą żoną były prezes TVP postarał się o unieważnienie ślubu kościelnego, aby drugiej żonie Joannie, mógł przysiąc ponownie wierność. Para z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej zdecydowała się na skromną uroczystość w krakowskich Łagiewnikach. Mimo ograniczonej liczby gości na przyjęciu nie mogła zabraknąć Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Joanna Kurska właśnie zamieściła dotąd niepublikowane zdjęcie, pochodzące prawdopodobnie z sesji ślubnej. Możemy na nim zobaczyć małżonków w pełnej okazałości.

Joanna Kurska zamieściła nowe zdjęcie ze ślubu

Zdjęcie pojawiło się na oficjalnym profilu Joanny Kurskiej. Młoda para pozuje na Krakowskiej Starówce. Na fotografii możemy zobaczyć całą jej suknię. Choć była dosyć prosta, wyglądała bardzo elegancko. Co więcej, Joanna postawiła na modny krój w tym sezonie, czyli sukienkę w kształcie litery A z kieszeniami po bokach. Nie da się ukryć, że to nietypowy i zwracający uwagę element w przypadku ślubnej kreacji. Do tego suknia Joanny Kurskiej jest idealnym przykładem na to, że skromność współgra z elegancją.

Joanna Kurska, aby wziąć ślub z ukochanym, musiała swoje odczekać. Główną przeszkodą wypowiedzenia sakramentalnego "tak" była przeszłość byłego prezesa. Jacek Kurski do 2015 roku był w związku małżeńskim z Moniką Kurską, z którą doczekał się trójki dzieci. Jak wiemy, po rozwodzie nie można ponownie przyjąć sakramentu małżeństwa w kościele. Jednak są tutaj wyjątki, do których niespodziewanie należy sytuacja Kurskiego. Biskup unieważnił bowiem jego pierwszy ślub kościelny.