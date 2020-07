Dorota Szelągowska na Instagramie chętnie pokazuje swoje projekty i własne wnętrza. Dla fanów projektantki to nie lada gratka, kiedy mogą podejrzeć, jak ta urządziła własne cztery kąty. Teraz ciepłe dni spędza na swoim tarasie, który naprawdę wygląda znakomicie. Jest urządzony w typowym dla Doroty stylu.

Dorota Szelągowska pokazała taras

Projektantka słynie z niezwykłego poczucia stylu. Mogliśmy już zobaczyć, jak urządziła domowe biuro i salon. Teraz przyszła kolej na część zewnętrzną, czyli taras. Ta część domu została urządzona niezwykle przytulnie. Zdjęcie pojawiło się na Instagramie Doroty i oprócz pięknych mebli możemy podziwiać spektakularny widok.

Taras gwiazdy jest bardzo klimatyczny. Jest w nim kilka wygodnych foteli, puf i roślin. Jednak uwagę internautów zwrócił mebel znajdujący się w samym rogu. To tzw. leżanka-cebula. Trzeba przyznać, że mimo zabawnej nazwy wygląda na wygodną.

Dorota Szelągowska Dorota Szelągowska - Instagram

Ma pani obłędny ten taras.

Gdzie można kupić taką leżankę cebulę?

Cebula!

Wiemy także że taras jest częścią mieszkania projektantki, które znajduje się w Warszawie. Nie tak dawno Dorota zdecydowała się pokazać je w pełniej krasie. Wiemy, że składa się z pięciu pokoi, w tym jednego połączonego z kuchnią. Jedno pomieszczenie to gabinet, a trzy kolejne pokoje to sypialnie. Poza tym do dyspozycji ma garderobę, dwie łazienki i ogromny taras.

Poniżej możecie zobaczyć cały projekt jej mieszkania: