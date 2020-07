Barbara Kurdej-Szatan od kilku tygodni zachwyca fanów, publikując w sieci zdjęcia z zaokrąglonym brzuchem. Aktorce po wielu latach w końcu udało się zajść w drugą ciążę i Hania będzie miała rodzeństwo. Aktorka postanowiła jednak nieco urozmaicić swoje instagramowe konto i ku zaskoczeniu fanów opublikowała fotografie sprzed sześciu lat. Prowadziła wtedy z Anną Muchą jedną z imprez w telewizyjnej dwójce.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan" prawie popłakała się na wieść, o zawieszeniu "TzG

Barbara Kurdej-Szatan wspomina festiwal, który prowadziła z Anną Muchą

Gwiazda wrzuciła do sieci kilka pamiątkowych zdjęć z Anną Muchą. Serialowe koleżanki prowadziły wówczas telewizyjny koncert "Sabat Czarownic". Panie mocno wzięły sobie do serca nazwę wydarzenia i postawiły na mocne makijaże oraz seksowne kreacje.

Z pozdrowieniami dla Muszki - napisała pod postem Barbara.

Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha KAPiF

Koncert trwał kilka godzin, więc w połowie panie przebrały się w bliźniacze kreacje. Kurdej-Szatan nazwała siebie i Muchę "laskami w śpioszkach".

Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha KAPiF

Fani ochoczo komentowali zdjęcie gwiazdy. O swoją opinię pokusiła się nawet znana koleżanka Barbary, Kasia Moś.

Piękne dziołchy - wypaliła niespodziewanie.

"Sabat Czarownic", który prowadziła Kurdej-Szatan to okres początków jej popularności. To dopiero wtedy stawała się główną twarzą Telewizji Polskiej - zaledwie dwa lata po debiucie na szklanym ekranie w "X Factorze" w 2012 roku. Wątek jej bohaterki w "M jak miłość" został rozbudowany, a ona otrzymywała kolejne fuchy - była gospodynią "Kocham Cię Polsko!", "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids".

POLECAMY: Barbara Kurdej-Szatan wybrała imię dla syna. Internauci mieli rację!