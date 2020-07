"Niania" wróci na antenę? Agnieszka Dygant pochwaliła się zdjęciem, które wzbudziło wielkie nadzieje wśród fanów

Od jakiegoś czasu zapanowała moda na reaktywację starych seriali. Jesienią zeszłego roku mogliśmy oglądać "39 i pół tygodnia", a teraz trwają pracę na planie nowej "Brzyduli", która zadebiutuje na antenie już we wrześniu. Kto z nas nie pamięta serialu "Niania"? Agnieszka Dygant w tytułowej roli rozbrajała widzów w każdą sobotę przez kilka lat. Czyżby kultowa produkcja miała doczekać się kontynuacji? Fani Agnieszki Dygant żywią wielkie nadzieje, a najnowsze zdjęcie, które zamieściła na Instagramie, tylko podsyca plotki.

"Niania" wróci na antenę?

Agnieszka Dygant wybrała się nad polskie morze. Od kilku dni aktorka jest w Juracie, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Tak było i tym razem, gdy zamieściła zdjęcie w drodze na obiad. Co ciekawe, na fotce pozuje z Darią Widawską, z którą grała razem w serialu "Prawo Agaty", a także z Tomaszem Kotem czyli panem Skalskim z kultowej "Niani".

Ta niepozorna fotka z wypadu na rybę wywołała lawinę komentarzy, wśród których przewijał się głównie temat powrotu serialu na antenę.

Panna Maj i pan Skalski - mój idealny serialowy duet.

Od razu niania Frania mi się przypominała.

Liczę na powrót "Niani" do telewizji.

Mam nadzieję, że będzie nowy sezon "Niani" - piszą pod zdjęciem zniecierpliwieni fani.

Do tej pory aktorzy nie odnieśli się do spekulacji fanów, jednak jeszcze kilka miesięcy temu Agnieszka Dygant zapowiadała, że powrót "Niani" jest bardzo mało prawdopodobny. Myślicie, że ma to szansę się jeszcze zmienić? Oglądalibyście?

