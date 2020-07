Marcin Hakiel znalazł sprytny sposób na zarobek. Wystąpi z Katarzyną Cichopek w "M jak miłość"

Marcin Hakiel kilka lat temu założył szkołę tańca, którą w mediach społecznościowych promuje wraz z Katarzyną Cichopek. "Hakiel Akademia Tańca" ma aż pięć oddziałów na terenie Warszawy, lecz przez ostatnie kilka tygodni szkoła musiała pozostać zamknięta. Marcin i Kasia zaczęli udzielać lekcji tańca on-line, a wraz z nimi tańczył m.in. Filip Chajzer. Później domowe zacisze para zmieniła na ulicę, gdzie uczciła Międzynarodowy Dzień Tańca. Teraz Hakiel będzie mógł odrobić straty spowodowane przymusową izolacją i sporo na tym zarobi.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek przyłapana na tańcu w słuchawkach

Marcin Hakiel w "M jak miłość"

Dziennik "Fakt" dotarł do informacji, że akcja serialu "M jak miłość" przeniesie się do szkoły tańca. Producenci postawili na warszawską placówkę należącą do Marcina Hakiela. Koszt wynajęcia akademii tańca na dzień zdjęciowy to nawet kilka tysięcy złotych, dlatego tancerz będzie mógł wypełnić lukę w budżecie, która pojawiła się w czasie przymusowej izolacji.

Bohaterka pani Małgorzaty Pieczyńskiej będzie się chciała nauczyć tańczyć - mówiła "Faktowi" Karolina Baranowska z biura prasowego serialu.

Producenci serialu nie chcieli szukać nowych lokalizacji, a woleli wykorzystać własność partnera jednej z gwiazd produkcji.

Producenci nie chcieli dawać zarobić obcym. Najlepiej, by wszystko zostało w serialowej rodzinie - mówił informator tabloidu.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek tworzą zgraną parę, ale raczej nie spotkają się na planie. Być może tancerz wcieli się w rolę trenera w serialu? Pozostaje nam tylko czekać na nowe odcinki "M jak miłość".

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pokazali dzieci! Ich syn skończył właśnie 11 lat. Internauci: Cały tatuś