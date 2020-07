Mikołaj Roznerski dostał propozycję prowadzenia "Pytania na śniadanie". "Jest przystojny i lubiany"

Mikołaj Roznerski jest jednym z ulubionych aktorów w Polsce. Mimo że nie ma na koncie wielu spektakularnych ról, a widzowie znają go głównie z komedii romantycznych i serialu "M jak miłość", to i tak zdążył wyrobić sobie już mocną pozycję w rodzimym show-biznesie, której mogą pozazdrościć mu inni koledzy z branży. Jak się okazuje, aktor otrzymał kolejną intratną propozycję, jednak tym razem związaną z programem śniadaniowym.

Mikołaj Roznerski w "Pytaniu na śniadanie"

Ostatnimi czasy w "Pytaniu na śniadanie" dochodzi do wielu zmian kadrowych. Mówi się, że władze stacji wymieniają prowadzących na nowych, aby pozyskać także młodszych widzów. Tak tłumaczono zwolnienie chociażby Moniki Zamachowskiej czy Michała Olszańskiego. Jak donosi informator serwisu Pudelek, kolejnym prowadzącym śniadaniówki TVP ma być Mikołaj Roznerski.

Szefostwo "Pytania na Śniadanie" jest zmartwione ostatnimi wynikami programu - po miesiącach na pozycji lidera znów wyprzedziło ich "Dzień dobry TVN". Dlatego zaczęli rozglądać się za nowymi twarzami, które przyciągną widzów - mówi źródło portalu.

Jak się okazuje, zaangażowanie Mikołaja Roznerskiego ma pomóc TVP wygrać z konkurującym "Dzień Dobry TVN".

Roznerski gra w kultowym "M jak miłość", jest przystojny i lubiany. Jego kącik o sporcie zawsze cieszył się popularnością. Stąd pomysł, żeby dołączył do grona prezenterów - dodaje informator Pudelka.

Do tej pory sam zainteresowany nie odniósł się do tych informacji. Poprosiliśmy go o komentarz w tej sprawie, jednak jeszcze nie zdążył nam odpowiedzieć. Jak tylko to zrobi, z pewnością o tym napiszemy.