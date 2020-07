Małgorzata Rozenek wróciła po ciąży do treningów i porównała się do... emerytek po udarze. Wpis wywołał burzę. "Żenada"

Małgorzata Rozenek chce powrócić do formy sprzed ciąży, więc rozpoczęła intensywne treningi pod okiem specjalistki. Gwiazda porównała swoją aktualną kondycję do... emerytek po udarze. To nie spodobało się internautom, a wpis wywołał burzę w sieci. Gonia wdała się w dyskusję z fanami!

Instagram/ @m_rozenek

