Harry Styles zaskoczył fanów nowym wyglądem. Wokalista zapuścił długiego wąsa. "Zgól to"

Harry Styles ma wierne grono fanów, a dokładniej wielbicielek, które w imię platonicznej miłości do wokalisty decydują się nawet na wytatuowanie jego podobizny na twarzy. Jednak nie wszyscy internauci są aż tak bardzo wpatrzeni w gwiazdora i potrafią wyrazić negatywne zdanie na temat jego wyglądu. Okazję do tego stworzyła im wizerunkowa metamorfoza Harry'ego. 26-latek zapuścił długiego wąsa, którego zaprezentował na fotorelacjach z podróży do Włoch. Sami zobaczcie, czy ta zmiana jest rzeczywiście korzystna!

Harry Styles zaskoczył fanów... wąsem!

Harry Styles od lat kojarzony jest z zespołem One Direction i wizerunkiem uroczego chłopca, który rzadko eksperymentuje ze swoim wyglądem. Tym razem gwiazdor jednak zaskoczył fanów, którzy nie spodziewali się drobnej, jednak w efekcie tak zmieniającej rysy twarzy zmiany. Harry zapuścił wąsa i to nie byle jakiego! Zarostem pochwalił się przy okazji publikowania w mediach społecznościowych zdjęć z podróży do Włoch, która według spekulacji internautów jest związana z kampanią reklamową domu mody Gucci. Spójrzcie na ten look i sami oceńcie!

Harry Styles Twitter @harryzstan

Użytkownicy Twittera sceptycznie podeszli do zapuszczonego wąsa wokalisty. Niektórzy zasugerowali mu nawet w komentarzach, że powinien jak najszybciej pozbyć się owłosienia.

Harry, mówię Ci to z uprzejmości, ale proszę, zgól te wąsy. Bez urazy - szczerze wyznała jedna z fanek piosenkarza.

Zgadzacie się z opinią zniesmaczonej nowym wyglądem Harry'ego internautki? Przypomnijmy, że Styles w maju miał zagrać w Polsce koncert, jednak wydarzenie zostało odwołane ze względu na pandemię. Wokalistę będziemy mogli usłyszeć w krakowskiej Tauron Arenie w lutym 2021 roku.